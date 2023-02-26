董座外遇生子拒親子鑑定 法官憑「這證據」認定孩子是他的

高雄一家食品公司葉姓董座，2018年和曾姓女秘書外遇，2019年生下一子；林姓妻子蒐證後提告，求償100萬；葉否認偷情，還拒做親子鑑定，但法官除根據葉陪曾生產時，在關係欄寫「先生」，並將林提出的嬰兒照和葉、曾及嬰兒出遊照比對，發現嬰兒均為單眼皮、圓鼻可見鼻孔、人中長、嘴和鼻寬一致等特徵，是同一名嬰兒，認定葉外遇生子，判林妻獲賠70萬；可上訴。

法官判決指出，在高雄經營食品公司的葉姓男子，1998年和林姓妻子結婚，兩人婚後育有3名子女；2018年，葉和公司曾姓女秘書發生婚外情，在性行為之下，於2020年6月生下一名非婚生子女。

林妻獲悉丈夫和女員工外遇並生子，一怒之下，蒐證後提告葉和曾2人，侵害配偶權，並求償100萬元。

案經高雄地院審理時，葉、曾當庭否認有偷情行為，葉並拒絕做親子鑑定，但法官根據林所提出的醫院生產紀錄，發現曾女生產當天，由葉男陪產，葉在醫院填寫的聯絡人和分娩書的「關係」欄位處，寫上「先生」及「家屬簽名」。

法官審酌曾在生產後，曾經在臉書發文「今天我們陪拔鼻去上班，好開心又有喝不完珍珠奶茶」，事後並以「賺奶粉錢」字眼標註葉所經營的食品公司，還附帶和嬰兒的合照。

另曾女也在臉書張貼和男子及幼兒出遊花蓮海洋公園合照，法官以林女所提出的嬰兒照片和曾女提出的3個月大嬰兒照比對，發現該名嬰兒和曾女和中年男帶著出遊的嬰兒，二者臉部特徵均為單眼皮、光頭但額頭上髮際線相近，且圓鼻且可見鼻孔、人中有相當長度、嘴巴和鼻子寬度一致，是同一名嬰兒。

法官並認為，和曾女出遊的男子，5張照片裡有4張是男子抱著嬰兒合照，經比對法院當庭拍攝的葉男照片，發現該名男子髮型、臉部外貌，和葉男相似度甚高，因此認定葉、曾2人有不當交往後，外遇生子，判葉、曾兩人須賠償元配林女70萬。