高雄男喝完藥酒騎車遭警攔 以為沒事酒測後直接被上銬

柯姓男子深夜騎機車行經高雄仁武區澄合街，因左轉未打方向燈，被巡邏警網攔查；警方發現他面帶酒容，柯辯稱僅喝了2杯藥酒，警方告知他權利，柯聽聞拒測得罰18萬，秒選酒測，結果酒測值不偏不倚落在每公升0.25毫克，當場被逮捕送辦。

警方指出，68歲的柯姓男子23日深夜11時許，騎機車行經仁武區澄合街與仁怡街口時，因左轉未依規定打方向燈，被仁武警分局澄觀派出所巡邏員警發現趨前盤查。

警方靠近柯男後，發現他面帶酒容，身上散發濃濃酒味，柯當下辯稱，出門前僅飲用兩杯一條根藥酒，警方現場提供礦泉水給柯漱口，對柯告知權利，柯聽到拒酒測要罰18萬後，立刻答應酒測。

警方對柯實施酒測，結果酒測值剛好在每公升0.25毫克標準值的範圍，已涉及公共危險罪行為，警方當場將柯逮捕送辦。