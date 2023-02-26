司機酒測未過遭開除傳訊恐嚇 二審他做一件事獲免關

台中市林姓男子是一家公司聘請的司機，但因不滿公司以酒測未過為由開除他，涉在去年初，傳LINE語音訊息給公司姚姓女會計，恐嚇「你等死啦」，姚女擔心受怕報警，一審時，林男否認涉案，遭判拘役35天，但二審時，林承認犯罪，法院改判拘役20天、緩刑2年確定。

判決指出，林姓男子（51歲）在姚姓女子胞兄的公司擔任司機，姚女擔任該公司會計，去年初，林因不滿酒測未通過遭公司開除，涉嫌在去年1月26日晚間9時許，以通訊軟體語音傳訊給姚女，「溫某處理阿，哩等死啦，阿捏厚某（台語：我老婆處理了，妳等死啦，這樣好嗎）」。

姚女聽到訊息後，心生畏懼，趕緊向霧峰警分局報案，但林男到案後，否認涉案，辯稱是老婆看他被資遣，又沒有資遣費，想要替他去勞工局申訴，不認為有構成恐嚇。

一審時，未獲法官採信，認為林男所述「妳等死啦」，屬於加害生命、身體的告知，足以使人心生畏懼，加上林不承認犯行，依法判拘役35天，林男不服上訴。二審時，林男向合議庭認罪，法官認為林「犯後尚知正視己非」，因此量刑基礎不同，撤銷原判決，改判拘役20天、得易科、緩刑2年，全案確定。