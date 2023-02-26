台中恐怖情人痴纏單親媽 趁摩鐵熟睡看手機竊行程遭訴

台中市黃姓男子與一名單親媽媽曾是男女朋友，女子在去年1月間，提出有意分手，但黃不願意，去年5月間，先在汽車旅館內，趁女子熟睡後，輸入女子手機密碼，將女子手機內相片、對話記錄、行程表等私人資料，傳到自己手機內，掌握女子行蹤，還傳訊威脅「一起死」，一審判黃拘役55天。

判決指出，黃姓男子與一名單親媽媽曾是男女朋友，雙方沒有同居，但有親密行為，去年1月間，女子提出分手的意思，但黃男不願意，持續要求與女子交往，去年5月間，黃男與女子在東區一家汽車旅館內，黃趁女子熟睡時，輸入女子手機密碼，將女子手機內的相片、影片、對話記錄截圖、工作行程表等私人資料，全都傳到自己手機內。

黃男除了藉此掌握女子平常的交友、工作狀況，開車尾隨女子之外，還在去年6月間，傳訊「一起死好不好」、「我現在買農藥去找妳」、「我也不怕死」、「不肯給我機會那換妳殺了我」等語，也曾開車尾隨女子到上班地點後，對女子吼叫「我不要跟妳不願分手」。

女子因不堪其擾，內心飽受壓力，也到身心科就診求醫，最後實在受不了，前往太平警分局報案。

台中地院審理時，黃男承認涉案，法官依路口監視器畫面、跟蹤騷擾通報表等證據，認定黃男犯妨害電腦使用、跟蹤騷擾防制法等罪，依法判拘役55天，得易科罰金，可上訴。