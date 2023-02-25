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女清潔工愛慕醫院技術員 騷擾5年成台中判罰首例

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子曾擔任醫院清潔工，任職期間認識年齡相仿的男技術員，一見鍾情，但男子對林女並無意思，林女離職後，持續以上下班盯哨、傳送愛意簡訊方式，表達心意，時間長達5年，男子不堪其擾，經跟騷法上路後，報警法辦，一審依違反跟騷法判罰2萬元，也是台中地院判罰首例。

檢警調查，林姓女子（44歲）在6年前曾在台中市南區某醫院擔任清潔工，任職期間，喜歡上同年齡層，也在醫院內工作的男技術員，林女離職之後，仍會不斷在醫院騎樓等候男子上下班，時間有清晨5時許，也有深夜凌晨時分，另外林女也會傳送訊息表達心意，讓男子不堪其擾，跟騷法在去年6月1日上路，男子報警。

林女被檢警通知到案時辯稱，的確是有透過臉書通訊軟體傳訊給男子，也有在去年6月1日至4日到男子任職的醫院守候，但沒有違法的犯行，「只是想跟他分享生活狀況、跟他講話，沒有騷擾，也沒有對他做什麼」。

台中地院審酌，林女僅因愛慕男子，就以騷擾犯行犯下此案，時間不斷，顯示林女情緒管理、自我克制能力都有所不足，也對男子造成損害，行為不可取，但審酌林女已承認犯行，有悔悟之意，加上林女沒有前科，依違反跟騷法，判罰2萬元，可上訴。

台中市林姓女子涉嫌騷擾醫院技術工，台中地院判罰2萬元。示意圖／台中市警局提供
台中市林姓女子涉嫌騷擾醫院技術工，台中地院判罰2萬元。示意圖／台中市警局提供

跟騷法 台中市

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