臉書留言辱罵藍委游毓蘭「母豬」 新竹男下場曝光

國民黨籍立委游毓蘭臉書粉絲專頁有近5萬名追蹤者，去年游在臉書張貼「乾媽出任務」影片，未料下方有人留言「國屎黨的葉毓蘭那頭母豬」等不雅字句，游委請助理報警提告，警方追出是新竹市的黃姓男子留言，法院經審理後判黃男犯公然侮辱罪，處3000元罰金。可服勞役。

簡易判決指出，40歲的黃姓男子去年3月24日晚間11點多在住處用手機上網，滑到立委游毓蘭（原名葉毓蘭）的臉書影片竟心生不滿，用暱稱「王ＯＯ」的帳號在影片下方留言，寫下「我只看到一頭母豬在靠腰」「國屎黨的葉毓蘭那頭母豬」等字句。

游毓蘭發現遭網友留言辱罵「母豬」不甘受辱，委由許姓助理於同月28日報警提告，經警循線追查發現是家住新竹市的黃姓男子涉案，警方在4月8日中午12點多持新竹地院搜索票前往黃男住處搜索、查扣相關電磁紀錄，並移送法辦。

黃姓男子警詢、偵訊中針對案情坦承不諱，案經檢察官聲請簡易判決。新竹地方法院法官審理認為黃姓男子所為已觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪。