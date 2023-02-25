醫師外遇怪妻冷暴力 法官：感情不睦無法作為出軌藉口

桃園一名兒科醫師隱瞞已婚身分，用配偶欄空白的身分證照片取信急診室護理師並展開熱烈追求，不但在公開場合親暱摟抱，短暫同居一段時間，後來被妻子抓包求償，還辯稱夫妻感情早已破裂，只差扶養費談不攏才未離婚，但桃園地院審理認為夫妻失和無法作為婚外情合理化的藉口，最後判他需賠償妻子40萬元。可上訴。

判決指出，該名兒科醫師2015年12月31日結婚，卻在婚姻存在期間，與急診室護理師交往同居，甚至發生性關係。他去年4月還與護理師一起看電影，在電影院外摟抱依靠，互動親暱，整個過程全被拍下當成出軌證據。

醫師娘指控醫師及護理師侵害配偶權，要求2人共同賠償她120萬元；醫師與護理師雖然否認，辯稱彼此只有一般社交關係的肢體接觸，屬正常人際交往行為，但說法未被採信。

法院調查，醫師與護理師確實有親暱摟抱行為，2人也承認短暫同居，可認侵害醫師娘配偶權屬實。不過，護理師辯稱不知醫師已婚，醫師也拿配偶欄空白的身分證隱瞞已婚身分，再加上全案無其他積極證據能證明護理師交往時已知對方感情狀況，因此判護理師免賠。