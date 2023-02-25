台中柔道教練摔死7歲童 二審駁回上訴判9年

台中豐原體育館地下室柔道教練何聰樂因7歲黃姓男童拒絕做柔道招式雙吊袖，何朝他壓制被罵「教練是大笨蛋」，何竟將男童肩摔、丟體拋摔，害男童昏迷70多天死亡，黃父痛罵何應「一命抵一命」。一審依傷害致死罪，判刑9年，全案上訴二審後，仍維持一審認定，駁回上訴。

全案何與檢方都提出上訴，二審審酌，全案何做出的數次柔道動作，有傷害的不確定故意，也應違反兒少法，加重其刑，加上何犯後否認犯行，還以臆測之詞，辯稱男童傷勢是訓練前已受傷或自撞，以推諉責任，也沒有與家屬達成和解，一審量刑妥適，駁回何、檢方上訴，維持原判，仍可上訴。

判決指出，何聰樂無柔道教練證，仍從2015年起擔任台中市豐原體育館地下1樓台中市柔道館教練並無償教學，他明知黃姓男童年幼才剛赴道館學習基本動作如護身倒法等，卻安排他和另名已學習5年廖姓男童對摔。

何再命黃以柔道招式雙吊袖摔100下，經減少次數為50下，僅因黃拒絕何就以袈裟壓制男童，並要廖童對黃童做雙吊袖45下，過程黃哭喊「我的腳、我的腳」、「我的頭、我的頭」，最後大罵何「教練是大笨蛋」，要解下柔道腰帶還給何，何還說「是假的」。

何又繼續摔了黃10幾下害他嘔吐，經學員清理後再用丟體、過肩摔讓黃童的頭去撞地板，最終害他倒在地上沒有反應，經黃在現場的舅舅發現他狀況有異緊急報案，男童經搶救70多天仍不治死亡。

一審認定，何聰樂身為教練，不尊重黃童自由表意權及免遭體罰，以及其他殘忍或不人道形式懲罰的權利，漠視學員的個別差異及身體狀況，為迫他服從訓練指示，竟施以極為不當順練行為，造成黃童在小小年紀就不幸去世，家屬蒙受悲痛。