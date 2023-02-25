送面紙、洗衣精、原子筆不算賄選 台中里鄰長二審逆轉無罪

台中市外埔區大東里長黃正忠在2020年底因病去世，因此展開補選投票，參選的候選人高芳春，與3名鄰長被控涉嫌以裝有洗碗精、原子筆、面紙的文宣品，向鄰長賄選，一審時認定高涉賄選，判刑2年，不過二審逆轉，認定贈送的禮品價值低，不足以改變投票意向，撤銷改判高無罪。

判決指出，台中市外埔區大東里長黃正忠在2020年底因病去世，選委會辦理里長補選，投票日是前年3月13日，而高芳春是該次選舉的候選人，高被控在投票日前，將7袋裝有洗碗精、原子筆、面紙等文宣品的禮品袋，交給黃姓、曾姓鄰長，除了其中兩袋是給二人之外，再委由二人交付給其他鄰長。

高提供給鄰長的袋內禮品，包括6瓶洗碗精，瓶身引有高的照片、登記參選號碼，以及「專誠拜訪、懇請賜票」的文宣，另外還有原子筆15支、面紙10包，每袋價值約141元。

全案經台中地檢署接獲檢舉後，指揮調查局台中市調處、大甲警分局循線查獲，高與多名鄰長都被依違反選罷法起訴，移審台中地院，不過高等人雖然有承認被檢方指控的行為，但否認是賄選。

一審認定，雖然贈送的禮品僅有141元，依照一般社會通念，沒有達到高額厚禮的程度，但社會觀念與當地物價判斷，仍屬於一般人生活所需的物品，認定該禮品有對價性，依法判高2年、褫奪公權4年，其他涉案鄰長、選民則被判4月至1年8月不等徒刑。

高等人不服上訴台中高分院，合議庭審理後認為，禮品的價值低，而且禮品若非選民愛用的品牌，不但達不到贈送的目的，反而會造成受贈者不便。

另外，袋內的文宣品都印有高的照片、參選號碼，已明白指出是高所贈送，如果有行賄的犯意，實在沒有必要特地貼附、印製自己身分及聯絡方式，而徒增遭檢警機關查緝風險之理。