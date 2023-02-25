換帖兄弟投資糾紛開6槍奪2命 法官判賠死者4家人1千萬
男子金文龍因投資和姚姓友人、姚的女友郭姓女子產生糾紛，除砸爛郭女的檳榔攤洩憤，還持槍朝姚、郭女各擊發3槍致死，一、二審皆依殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。郭女雙親及兩女4人向金共求償2193萬多元，台南地院判賠1093萬多元。
案發時，郭女家人提起刑事附帶民事訴訟，郭母向金求償醫療、殯葬、扶養費用及精神慰撫金500萬，共計624萬多元，郭父則請求扶養費及慰撫金500萬元，計561萬多元。另郭女的兩女兒各自求償慰撫金500萬元、扶養費及慰撫金506萬多元。4家人共計求償2193萬多元。
台南地院認金文龍有殺人侵害郭女生命權的侵權行為事實，逐一審酌4人各自請求金負損害賠償項目，在父母部分認慰撫金200萬元適當，女兒部分則為250萬元適當。
台南地院認金應給付郭母324萬多元、郭父261萬多元、兩女各250萬元、256萬多元，4人合計1093萬多元。
檢警調查，金文龍因投資和姚姓友人、姚的女友郭姓女子產生糾紛，2020年2月17日晚間，飲用藥酒後，至持球棒砸毀郭女經營檳榔攤大門玻璃，又持石塊砸毀其廣告招牌。同年月21日下午飲酒後攜帶改造手槍及非制式子彈12發，搭乘計程車，前往姚男住處附近，隨即下車步行進入屋內，持槍射殺姚、郭女，隨即搭車逃逸。姚、郭女兩人均傷重不治。
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