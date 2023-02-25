老警衛猥褻少女 在電梯跟樓梯間強吻又襲胸賠錢獲緩刑
高雄69歲已婚葉姓男警衛，去年上班時，對一名獨自返家少女起色心，先是尾隨進入電梯，在電梯內強吻、摟抱還摸胸，出電梯還不罷休，又跟到樓梯間繼續強制猥褻。事後少女向家人哭訴報警並提告；偵審期間葉男坦承犯行，以30萬代價達成調解，法院一審獲緩刑。
判決指出，葉男為楠梓區某大樓的警衛，去年5月21日凌晨1時43分許，趁一名少女小靜（化名）獨自返回大樓，葉便趁她上樓之際，先是尾隨進入大樓電梯，接著捧住對方的臉，強吻額頭，再從背後抱住撫摸胸部。
未料，葉男的惡行，並未隨電梯抵達樓層而停止，而是繼續尾隨小靜到樓梯間，再以同樣的手法強制猥褻得逞。
事後小靜向家人哭訴，並在母親陪同向楠梓警分局報案，警循線逮捕葉男，警詢、偵訊時，他都坦承犯行，後由檢方依妨害性自主罪起訴。
審理期間，葉男與小靜集家人達成調解，願賠償30萬元，已依約給付10萬元，後續每月20日前，按月給付5000元直到清償完畢，足認有彌補犯罪所帶來的損害。
此外，葉男並無其他前科，法院考量，他犯後坦承犯行，應知警惕而無再犯之虞，審理後，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處9個月有期徒刑，緩刑4年，須付保護管束，判決確定後一年內，需接受3場法治教育，全案仍可上訴。
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