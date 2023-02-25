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子冒母名向地下錢莊借錢按指紋 二審逆轉判無罪理由曝
台中市盧姓男子14年前向地下錢莊借錢3.6萬元，對方要求盧簽立以母為名的4.5萬元本票、按指紋，該張本票輾轉由蔡姓男子取得後，向法院提出返還欠款告訴，盧母因此提出偽造文書告訴，一審時判盧1年8月徒刑，盧上訴否認涉案，辯稱有獲得母親同意，二審認全案事證不足，改判無罪。
盧姓男子在2009年6月4日，向地下錢莊借款3.6萬元，並在4.5萬元的本票上，簽上母親的名字、按壓自己的指紋，以取得借款，該張本票後來因債務關係，輾轉由蔡姓男子取得，蔡男以該紙本票的影本為據，向台中地院請求返還借款之訴。
盧母經法院通知後，才知遭兒子冒名借款，提出偽造文書告訴，檢方偵結起訴。
全案一審時，盧男先否認犯案，辯稱，當時有以電話聯絡，取得母親的同意，才簽署該張本票，後來經法院告知，若是盧男描述的狀況，盧母恐有誣告罪的刑責，盧仍堅持說法，但後來全案審理時，盧男卻改口認罪，遭判刑1年8月。
檢方上訴台中高分院後，合議庭在通知盧男弟弟、盧母到場作證，盧弟證稱，母親不識字，不可能在本票上簽名，而盧母則說，不記得盧是否有打電話告知，「好像有打電話」。
二審認為，兩名證人的證詞已無法確認是否有授權一事，雖然盧在偵訊、一審時，都有承認涉案，但被告自白，不能當作有罪判決的唯一證據，仍需調查其他必要事證，而全案無其他積極證據，證明盧有犯下偽造文書犯行，撤銷原判決，改判無罪，可上訴。
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