子冒母名向地下錢莊借錢按指紋 二審逆轉判無罪理由曝

台中市盧姓男子14年前向地下錢莊借錢3.6萬元，對方要求盧簽立以母為名的4.5萬元本票、按指紋，該張本票輾轉由蔡姓男子取得後，向法院提出返還欠款告訴，盧母因此提出偽造文書告訴，一審時判盧1年8月徒刑，盧上訴否認涉案，辯稱有獲得母親同意，二審認全案事證不足，改判無罪。

盧姓男子在2009年6月4日，向地下錢莊借款3.6萬元，並在4.5萬元的本票上，簽上母親的名字、按壓自己的指紋，以取得借款，該張本票後來因債務關係，輾轉由蔡姓男子取得，蔡男以該紙本票的影本為據，向台中地院請求返還借款之訴。

盧母經法院通知後，才知遭兒子冒名借款，提出偽造文書告訴，檢方偵結起訴。

全案一審時，盧男先否認犯案，辯稱，當時有以電話聯絡，取得母親的同意，才簽署該張本票，後來經法院告知，若是盧男描述的狀況，盧母恐有誣告罪的刑責，盧仍堅持說法，但後來全案審理時，盧男卻改口認罪，遭判刑1年8月。

檢方上訴台中高分院後，合議庭在通知盧男弟弟、盧母到場作證，盧弟證稱，母親不識字，不可能在本票上簽名，而盧母則說，不記得盧是否有打電話告知，「好像有打電話」。