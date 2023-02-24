偷拍女法官私密照檢舉婚外情 男法官被判賠40萬

桃園地方法院前法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾的電腦對話、私密照向院長檢舉，結果是烏龍一場；他不僅因此被控妨害秘密判刑5月定讞，遭撤職並停止任用2年，民事部分今天再被判賠曾女40萬元。

曾姓女法官的家人因有醫療需求，經蔡政佑引薦認識知名醫院巫姓男法務，油巫男安排看診事宜，但蔡不知曾、巫2人已各自離婚，2020年5月間看到曾女辦公室電腦跳出巫男叫曾女「老婆」的對話紀錄及私密照，就誤以為曾女有婚外情，拍下畫面向院長檢舉，事後經法院調查才是烏龍。

蔡政佑因為偷拍女法官電腦螢幕，刑事部分被控妨害秘密，判刑5月定讞，職務法庭也認為他違背職司審判者應具備的高尚人格，且沒能自省，判撤職並停止任用2年確定。另外，由於女法官也提民事求償，桃園地院審酌雙方資產財力及侵害情節，最後判蔡須賠償40萬元，民事部分可上訴。