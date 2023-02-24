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網傳北部空域現「不明氣球」 空軍司令部證實了

偷拍女法官私密照檢舉婚外情 男法官被判賠40萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園地方法院前法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾的電腦對話、私密照向院長檢舉，結果是烏龍一場；他不僅因此被控妨害秘密判刑5月定讞，遭撤職並停止任用2年，民事部分今天再被判賠曾女40萬元。

曾姓女法官的家人因有醫療需求，經蔡政佑引薦認識知名醫院巫姓男法務，油巫男安排看診事宜，但蔡不知曾、巫2人已各自離婚，2020年5月間看到曾女辦公室電腦跳出巫男叫曾女「老婆」的對話紀錄及私密照，就誤以為曾女有婚外情，拍下畫面向院長檢舉，事後經法院調查才是烏龍。

蔡政佑因為偷拍女法官電腦螢幕，刑事部分被控妨害秘密，判刑5月定讞，職務法庭也認為他違背職司審判者應具備的高尚人格，且沒能自省，判撤職並停止任用2年確定。另外，由於女法官也提民事求償，桃園地院審酌雙方資產財力及侵害情節，最後判蔡須賠償40萬元，民事部分可上訴。

桃園地方法院前法官蔡政佑因偷拍同辦公室女法官電腦螢幕對話內容及私密照，被桃園地院判賠40萬元。記者陳俊智／攝影
桃園地方法院前法官蔡政佑因偷拍同辦公室女法官電腦螢幕對話內容及私密照，被桃園地院判賠40萬元。記者陳俊智／攝影

婚外情 桃園

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