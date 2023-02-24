妙齡女夜店喝掛遭撿屍 醒來驚見褲頭被解開才知遭硬上

台中余姓男子到夜店參加朋友生日趴見1名年輕女子喝到爛醉意識不清，竟載到招待所包廂內朝她硬上得逞，隔天女子回家醒來發現褲頭被解開，追問之下才驚覺遇害；法院審酌，余完全不顧女子將遭身心創傷，一時色慾就犯案事後也沒和解，依乘機性交罪判他3年2月，可上訴。

檢警調查，余男去年4月30日在台中南屯夜店的慶生會上認識女子，發現她喝到不省人事就抱上車載至某招待所包廂，余眼見對方已經泥醉無法抵抗就偷硬上得逞，後來經女子友人到場將她背下樓載回家，直到她醒來驚見自己褲頭遭解開察覺異狀報警。

余男落網後在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，與女子指證大致相符，也有監視器、對話紀錄佐證。

法院審酌，余男雖坦承，並稱自己經濟不佳無力支付女子希望金額才沒達成調解，但余和女子原本互不相識，各自參加朋友慶生會才到場，卻趁她酒醉為滿足色慾犯案，完全不顧慮對方將受身心創傷，認為不符合刑法第59條情堪憫恕減刑要件。

另余男的辯護人也主張，余在酒精催化一時意亂情迷未經三思才陷入法網，余也有意願和解但因自身經濟能力才沒達成，顯有可憫，法院也不採信。