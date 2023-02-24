快訊

2歲兒染疫亡…「恩恩爸」告侯友宜過失致死 檢方不起訴理由曝

海參崴回來了！陸突改與俄邊境8地名標註 矢板明夫：準備收復失土？

對陳宗彥案表示「直球對決」很傲慢？蔡清祥：外界誤解了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨立委陳琬惠今天在立法院總質詢時就行政院前發言人陳宗彥涉貪案詢問法務部蔡清祥，蔡雖有備而來，然未能說明清楚；蔡傍晚透過發言系統表示，外界稱他對此事說要「直球對決」等是態度傲慢，其實有所誤解。

法務部說明指出，有關陳宗彥貪瀆案件簽呈等卷證資料疑似外流情事，以及陳有無涉貪，本部除於第一時間對外表示全案嚴正處理、即時回應、依法續查的態度，也持續督導台高檢署率同台南高分檢署調查釐清，台南地檢署也迅速展開調查。

法務部聲明指，法務部除責請權責機關應全面深入查明，儘速釐清各界疑義外，並囑適時對外說明調查結果，以昭公信。

聲明說，至於外界有人稱蔡清祥表示「直球對決」態度傲慢一節，實有所誤解，「直球對決」一詞，原本是報載有委員於上周表示「下星期五質詢，直球對決」，後來蔡清祥於本周三回答媒體記者提問時，方才引用。

聲明指出，引用的目的是為強調法務部勇於面對各界質疑，公正處理此案之立場，爾後仍將本於嚴謹態度，對任何不法，秉持不包庇、不逃避、絕對徹查到底之決心，要求權責機關依法嚴處，以彰法紀。

法務部聲明說，對於各界關心「陳宗彥案」所提的相關意見或資料，各承辦機關均將依權責一一釐清查明，務求在最短時間內究明原委，給國人一個交代。

民眾黨立委陳琬惠今天在立法院總質詢時就行政院前發言人陳宗彥涉貪案詢問法務部長蔡清祥，蔡雖有備而來，然未能說明清楚；蔡傍晚透過發言系統表示，外界稱他對此事說要「直球對決」等是態度傲慢，其實有所誤解。圖為蔡清祥。本報資料照片。
民眾黨立委陳琬惠今天在立法院總質詢時就行政院前發言人陳宗彥涉貪案詢問法務部長蔡清祥，蔡雖有備而來，然未能說明清楚；蔡傍晚透過發言系統表示，外界稱他對此事說要「直球對決」等是態度傲慢，其實有所誤解。圖為蔡清祥。本報資料照片。

法務部 陳宗彥 蔡清祥

延伸閱讀

陳宗彥遭控接受性招待 藍監院告發籲：比照丁允恭調查

遭問陳宗彥案 陳建仁：之前確實不知、得知時有點震驚

陳琬惠提新事證 指陳宗彥「跨局處喬事快又有效率」

影／陳宗彥受不當招待案 陳建仁：尊重監委職權

相關新聞

2歲兒染疫亡…恩恩爸告侯友宜過失致死 檢方不起訴

新北市兩歲男童恩恩因染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府救護車延遲81分鐘送醫，導致病情無法挽回，提告新北市長侯友宜、衛生局長陳...

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收對岸金錢回饋共56萬元，交付機...

對陳宗彥案表示「直球對決」很傲慢？蔡清祥：外界誤解了

民眾黨立委陳琬惠今天在立法院總質詢時就行政院前發言人陳宗彥涉貪案詢問法務部長蔡清祥，蔡雖有備而來，然未能說明清楚；蔡傍晚...

陸軍上校穿軍裝簽投共誓約 判刑理由直斥敗壞武德

陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收賄五十六萬元，高雄地方法院判決理由出爐，合議...

前晚燒酒雞配啤酒 桃園男開車到台北酒測值竟達1.33

陳姓男子晚餐食用燒酒雞配啤酒，一覺醒來自認酒醒，從桃園市駕駛汽車到台北市準備上班，遭攔檢時卻酒測值高達每公升1.33毫克...

照顧病妻20年身心俱疲 強灌殺蟲劑一、二審都判2年半

台中徐姓男子照顧有中度精神障礙的劉姓妻子20年，他身心俱疲一時激動逼妻子喝殺蟲劑，釀劉嘔吐送醫險喪命，台中地院依殺人未遂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦