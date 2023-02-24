對陳宗彥案表示「直球對決」很傲慢？蔡清祥：外界誤解了

民眾黨立委陳琬惠今天在立法院總質詢時就行政院前發言人陳宗彥涉貪案詢問法務部長蔡清祥，蔡雖有備而來，然未能說明清楚；蔡傍晚透過發言系統表示，外界稱他對此事說要「直球對決」等是態度傲慢，其實有所誤解。

法務部說明指出，有關陳宗彥貪瀆案件簽呈等卷證資料疑似外流情事，以及陳有無涉貪，本部除於第一時間對外表示全案嚴正處理、即時回應、依法續查的態度，也持續督導台高檢署率同台南高分檢署調查釐清，台南地檢署也迅速展開調查。

法務部聲明指，法務部除責請權責機關應全面深入查明，儘速釐清各界疑義外，並囑適時對外說明調查結果，以昭公信。

聲明說，至於外界有人稱蔡清祥表示「直球對決」態度傲慢一節，實有所誤解，「直球對決」一詞，原本是報載有委員於上周表示「下星期五質詢，直球對決」，後來蔡清祥於本周三回答媒體記者提問時，方才引用。

聲明指出，引用的目的是為強調法務部勇於面對各界質疑，公正處理此案之立場，爾後仍將本於嚴謹態度，對任何不法，秉持不包庇、不逃避、絕對徹查到底之決心，要求權責機關依法嚴處，以彰法紀。