陸軍上校穿軍裝簽投共誓約 判刑理由直斥敗壞武德

陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收賄五十六萬元，高雄地方法院判決理由出爐，合議庭斥責向「敗壞軍人武德，殘害軍譽」，今天依貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判處7年6月徒刑，褫奪公權4年。全案可上訴。

高雄地方法院今天宣判後，下午提出有罪判決理由。合議庭指出，向德恩坦承犯罪，並有扣案印章、誓約書等證據，確認犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款，公務員對於違背職務之行為收受賄賂罪。

合議庭認為，向德恩身為高階軍官，有義務確保軍人具備保家衛國的堅持，竟貪圖錢財，收受賄賂，嚴重損及國家安全及民心士氣，「敗壞軍人武德，殘害軍譽」，但因犯後自白，繳回56萬元犯罪得，依貪汙治罪條例第8條第2項規減輕其刑，判7月6月徒刑、褫奪公權4年。