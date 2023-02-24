快訊

2歲兒染疫亡…「恩恩爸」告侯友宜過失致死 檢方不起訴理由曝

海參崴回來了！陸突改與俄邊境8地名標註 矢板明夫：準備收復失土？

烏俄何時能止戰？回不了頭的「歐洲安全新架構」

陸軍上校穿軍裝簽投共誓約 判刑理由直斥敗壞武德

聯合報／ 記者林保光／即時報導

陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收賄五十六萬元，高雄地方法院判決理由出爐，合議庭斥責向「敗壞軍人武德，殘害軍譽」，今天依貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判處7年6月徒刑，褫奪公權4年。全案可上訴。

高雄地方法院今天宣判後，下午提出有罪判決理由。合議庭指出，向德恩坦承犯罪，並有扣案印章、誓約書等證據，確認犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款，公務員對於違背職務之行為收受賄賂罪。

合議庭認為，向德恩身為高階軍官，有義務確保軍人具備保家衛國的堅持，竟貪圖錢財，收受賄賂，嚴重損及國家安全及民心士氣，「敗壞軍人武德，殘害軍譽」，但因犯後自白，繳回56萬元犯罪得，依貪汙治罪條例第8條第2項規減輕其刑，判7月6月徒刑、褫奪公權4年。

49歲的向德恩曾任金門守備大隊上校大隊長、陸軍206旅、564旅上校副旅長、八軍團作戰處副處長，去年5月底調至陸軍步兵訓練指揮部。2016年至2018年擔任金門守備大隊長，受自稱媒體高層的金門旅行業者邵維強吸收為共諜，向德恩2度簽署「投降承諾書」，收邵交付56萬元「內應費」，2020年初，向穿著中華民國軍服簽「誓約書」效忠中共，稱「一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命」。

陸軍上校向德恩（右）受旅行業者邵維強（左）利誘，穿軍服簽「投降承諾書」淪為共諜。圖／民眾提供
陸軍上校向德恩（右）受旅行業者邵維強（左）利誘，穿軍服簽「投降承諾書」淪為共諜。圖／民眾提供

金門 軍人 陸軍

延伸閱讀

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

東引站哨上兵自戕 陸軍專案小組配合檢方調查

狗狗乖乖吃飯遭潑猴霸凌「鐵鍋砸頭＋狂甩巴掌」！4000萬人氣炸片瘋傳

將領異動：總統府侍衛長呂坤修 接掌八軍團

相關新聞

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收對岸金錢回饋共56萬元，交付機...

陸軍上校穿軍裝簽投共誓約 判刑理由直斥敗壞武德

陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收賄五十六萬元，高雄地方法院判決理由出爐，合議...

前晚燒酒雞配啤酒 桃園男開車到台北酒測值竟達1.33

陳姓男子晚餐食用燒酒雞配啤酒，一覺醒來自認酒醒，從桃園市駕駛汽車到台北市準備上班，遭攔檢時卻酒測值高達每公升1.33毫克...

照顧病妻20年身心俱疲 強灌殺蟲劑一、二審都判2年半

台中徐姓男子照顧有中度精神障礙的劉姓妻子20年，他身心俱疲一時激動逼妻子喝殺蟲劑，釀劉嘔吐送醫險喪命，台中地院依殺人未遂...

台南交通警員盜賣個資遭免職 法官認有悔意獲緩刑

台南歸仁警分局前交通分隊曾姓警員收受賄款，查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，還委託文賢派出所王姓員警代為查詢，曾獲利1萬...

綠營前議員陳文治涉嫌拆除大隊包庇案 被收押禁見

新北市拆除大隊爆發貪瀆案，新北地檢署16日帶回和大隊長李冠德在內等4名公務人員，卻發現民進黨前議員陳文治疑似涉案，向拆除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦