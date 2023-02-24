陸軍上校穿軍裝簽投共誓約 判刑理由直斥敗壞武德
陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收賄五十六萬元，高雄地方法院判決理由出爐，合議庭斥責向「敗壞軍人武德，殘害軍譽」，今天依貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判處7年6月徒刑，褫奪公權4年。全案可上訴。
高雄地方法院今天宣判後，下午提出有罪判決理由。合議庭指出，向德恩坦承犯罪，並有扣案印章、誓約書等證據，確認犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款，公務員對於違背職務之行為收受賄賂罪。
合議庭認為，向德恩身為高階軍官，有義務確保軍人具備保家衛國的堅持，竟貪圖錢財，收受賄賂，嚴重損及國家安全及民心士氣，「敗壞軍人武德，殘害軍譽」，但因犯後自白，繳回56萬元犯罪得，依貪汙治罪條例第8條第2項規減輕其刑，判7月6月徒刑、褫奪公權4年。
49歲的向德恩曾任金門守備大隊上校大隊長、陸軍206旅、564旅上校副旅長、八軍團作戰處副處長，去年5月底調至陸軍步兵訓練指揮部。2016年至2018年擔任金門守備大隊長，受自稱媒體高層的金門旅行業者邵維強吸收為共諜，向德恩2度簽署「投降承諾書」，收邵交付56萬元「內應費」，2020年初，向穿著中華民國軍服簽「誓約書」效忠中共，稱「一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命」。
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