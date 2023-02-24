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前晚燒酒雞配啤酒 桃園男開車到台北酒測值竟達1.33

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子晚餐食用燒酒雞配啤酒，一覺醒來自認酒醒，從桃園市駕駛汽車到台北市準備上班，遭攔檢時卻酒測值高達每公升1.33毫克，當場被依公共危險罪現行犯上銬逮捕，依法送辦後請回。

警方調查，松山分局員警2月19日上午5時許在濱江街上執行酒測攔檢，遇56歲陳姓男子駕車經過，其酒容明顯，酒精檢知器有酒精反應，施予酒測後，竟發現陳男酒測值高達每公升1.33毫克，驚覺陳男北上這一路「實在是在玩命」，當場依法將陳男上銬逮捕。

松山分局表示，警方持續針對易酒駕肇事熱區及時段，加強執法取締，特別呼籲民眾切勿酒駕，勿以身試法，酒後應以指定駕駛、代駕、計程車等方式返家，也應要有充分休息時間，完全代謝體內酒精後才能駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男從桃園市駕駛汽車到台北市準備上班，遭攔檢時卻酒測值高達每公升1.33毫克。記者李隆揆／翻攝
陳男從桃園市駕駛汽車到台北市準備上班，遭攔檢時卻酒測值高達每公升1.33毫克。記者李隆揆／翻攝

酒測 酒精 酒駕

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