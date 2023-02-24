照顧病妻20年身心俱疲 強灌殺蟲劑一、二審都判2年半

台中徐姓男子照顧有中度精神障礙的劉姓妻子20年，他身心俱疲一時激動逼妻子喝殺蟲劑，釀劉嘔吐送醫險喪命，台中地院依殺人未遂罪判徐2年6月，徐不服上訴，主張20年來替妻子洗澡、打理三餐，迫於照顧、經濟壓力才犯案，二審考量已兩度減刑而無情堪憫恕，駁回其訴，仍可上訴。

檢方起訴指出，徐男（59歲）2022年5月22日早上9點多跑到附近的農藥行購買噴效（殺蟲噴劑）、賽滅寧（殺蟲農藥）回家摻水調和裝瓶拿給劉姓妻子逼她喝下，劉一飲馬上嘔吐。

檢方查，劉送醫住院搶救，但徐男殺害妻子意念堅決，還到醫院在急診室內揚言要再去買農藥強迫灌飲妻子，醫院人員聽聞擔心劉恐遭不測馬上報警。

警方獲報附近四處訪查，最後果然真的在一間農藥行找到他，徐男也坦承逼老婆喝下農藥。檢方認為徐犯嫌明確偵結依殺人未遂罪嫌起訴他，但也請法院審酌徐長期照顧有中度精神障礙的妻子，身心困頓，一時情緒失控才觸犯殺人重罪，所幸劉緊急送醫未死亡，請求量處適當之刑。

台中地院一審認為，徐犯後主動報案並向警員稱想和妻子一同自盡，有讓對方吃藥，並於警詢、偵查及審理中均坦承，真誠悔悟，依刑法第62條自首規定予以減刑。

一審審酌，徐逼妻子喝農藥後，主動打110報案通知警方到場，一同將妻子送醫後才未釀死亡結果，徐有和警方共同努力阻止妻子死亡，其所為成立中止未遂，應依刑法第27條第1項減輕或免刑，並認為徐經2次減刑，已無刑法第59條減刑必要。

徐男上訴主張，本案和類似情節他案相比量刑顯然過重，且和妻子結婚時才知她身障，但自己坦然接受並一肩扛下照顧義務，這20多年替妻子洗澡、打理三餐，但老婆因身障原因不時行竊，他為防範幾乎無時無刻得注意對方行蹤，心理壓力很大。

徐表示，雖在筆錄中供稱想讓老婆死，但自己實是迫於照顧、經濟雙重壓力，百般無奈下所為，犯罪動機和典型殺人迥然有別，妻子到庭也表示原諒他，請求法院看在照顧20年艱辛下減刑。

台中高分院查，徐男符合自首、中止未遂規定兩度減刑，另衡酌徐男未思和妻子夫妻之情，不堪長期照顧之累，逼患有中度精障妻子喝殺蟲劑，不適用刑法第59條情堪憫恕，駁回其訴。

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