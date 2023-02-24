男求愛不成擄殺屏東通訊行女店長 二審仍判無期

屏東男子黃東明愛慕通訊行曾姓女店長不成，竟開車衝撞後將她上銬在空屋，斷絕求助機會致死，屏東地院一審依殺人等罪判處無期，高雄高分院今天維持原審判決，駁回上訴。

高雄高分院今天依原審認事用法、量刑並無不妥，駁回屏東地檢署上訴，維持原審無期徒刑判決，全案仍可上訴，詳細判決理由待之後公布。

全案起於56歲的黃東明因愛慕屏東市一家通訊行的29歲曾姓女店長不斷騷擾。心生畏懼的曾女向警方報案且拒絕和解，未料黃男由愛生恨，民國111年4月間開車高速衝撞，導致她當場重傷昏迷，甚至將她載往市區一處空屋，並將左腳上銬在樓梯扶手，斷絕求助機會致死。

台灣屏東地方法院一審以黃男涉犯強制罪及殺人等罪，分別判處有期徒刑4月及無期徒刑，褫奪公權終身。但屏東地檢署認為，黃男在審理期間以精神障礙企圖減免刑責，未見悔意，其犯罪手段竟將曾女拘禁空屋任慢慢死去，極為殘忍、冷血、泯滅人性，剝奪他人生命犯罪情節重大，有與社會永久隔絕必要，以免悲劇再度發生；原審量處過輕，因此依法提起上訴。