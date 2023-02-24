著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收對岸金錢回饋共56萬元，交付機密資料給對岸，高雄地方法院今天依貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判向德恩7年6月徒刑，褫奪公權4年。全案可上訴。

向德恩曾任金門守備大隊上校大隊長、206旅、564旅上校副旅長，8軍團作戰處副處長，5月底調至陸軍步兵訓練指揮部。

檢、調查出，向德恩在2016年至2018年間，擔任金門守備大隊長，因仕途、情場不遂萌生退伍念頭，當時在金門經營旅行社的邵維強知道後，頻頻與他接觸，吸收他為中共工作；2018年向德恩調任564旅上校副旅長，邵維強在飯店請向德恩簽署「投降承諾書」，以「早一點爭取習大大認同」、「為兩岸和平統一的陣線來做好準備」，並每月交付4萬元「內應費」給向德恩。向收錢後，曾錄影向中共情治單位致謝。

2020年1月初，向德恩到邵維強經營的旅行社，身著中華民國軍服宣誓效忠中共，「一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命」。