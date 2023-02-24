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綠營前議員陳文治涉嫌拆除大隊包庇案 被收押禁見

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市拆除大隊爆發貪瀆案，新北地檢署16日帶回和大隊長李冠德在內等4名公務人員，卻發現民進黨前議員陳文治疑似涉案，向拆除大隊關說甚至施壓，檢方昨天趁陳一回國便將他通知到案，訊後聲押禁見獲准。

檢調追查，李冠德等人在前年10月間協助拆除板橋一間房屋夾層違建時，涉嫌包庇屋主，同意屋主利用保麗龍磚佯裝已拆除違建，使屋主免於拆除，本月16日兵分兩路到李等人辦公處所搜索，帶回李冠德在內4名公務人員，複訊後李冠德與陳姓科長、藍姓承辦人等3人被聲押禁見裁准，陳姓班長則被檢方諭知限制住居。

檢調行動後，從搜扣的手機中發現民進黨籍六連霸前議員陳文治也牽涉其中，涉嫌向拆除大隊關說，由於行動時陳文治恰好出國，檢方直到陳昨天回國才行動，通知他到案說明。

複訊後檢方認為陳文治有煙滅證據之虞，向新北地方法院聲請收押禁見，新北地院昨天開庭審理後深夜裁准，陳文治被上手銬、腳鐐，步履蹣跚走出法庭大樓被送上囚車，面對鏡頭頻頻閃躲，十分狼狽。

民進黨籍前議員陳文治因涉入新北市拆除大隊包庇案，被裁定收押禁見。記者柯毓庭／攝影
民進黨籍前議員陳文治因涉入新北市拆除大隊包庇案，被裁定收押禁見。記者柯毓庭／攝影

違建

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