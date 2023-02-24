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全台首件國民法官開庭 被告律師團籲維持獨立審判空間

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全台第一件國民法官案件今首度於台中地方法院開庭，全案經檢察官陳述起訴概要指出，黃姓男業務員向施姓男子告白遭拒猛砍13刀致死；黃男的辯護人律師李宣毅表示，今就檢、辯意見交換，但為避免造成日後國民法官有預斷，針對案情內容不做過度發言，盼維持獨立審判空間。

國民法官法第43條規定，行國民參與審判之案件，檢察官起訴時，應向管轄法院提出起訴書，並不得將卷宗及證物一併送交法院，同條第4項指出，起訴書不得記載使法院就案件產生預斷之虞之內容

由於中院今上午9點半首開準備程序庭，審判長兼受命法官唐中興尚未接觸到卷證，由檢、辯雙方就起訴背景概要、法條、是否認罪、及聲請調查證據等表示意見。

檢辯雙方除就起訴書陳述方式有無造成「預斷」一事激辯，另辯護人也請求做司法精神鑑定、量刑前社會調查衡鑑等，要求由台大醫師鑑定；公訴檢察官以人犯在押預防脫逃、避免舟車勞頓，提出草屯療養院、中國附醫等就近醫院，審判長諭知該部分將於3月3日準備程序進一步確認。

庭後律師李宣毅受訪指出，全案是年輕美好生命消逝令人遺憾，國民法官法新制就是要處理類似的重大刑案，國民法官法由很多法律人推動，正式施行前很多司法官、律師希望把制度造成環境影響，所以對社會影響重大。

李宣毅說，因此今天在開庭前後，都希望能讓程序謹慎，讓第一批國民法官對重大案件有清新的環境，讓他們做謹慎的決定，也呼籲各方也包括他們自己，不會對案件本身內容做過度的發言，也盼社會各界允許國民法官在案件中有完整獨立環境來審判。

李表示，今天開庭程序正常順遂，不過因為程序還沒結束，因此他們也都盡量表達意見，並和審判長、檢察官交換書狀。

今上午開庭結束後，台中地方法院行政庭長李進清也對外說明，表示中院112國審重訴字第1號案件今上午9點30分第一次準備程序，約於中午12點完成，審判長唐中興諭知3月3日下午3點再開準備程序，而今天開庭一切順利。

李進清提到，依照國民法官法規定，準備程序完成後才會進入國民法官「選任程序」，現階段已有備選國民法官的複選名冊，在個案上會由審判長決定抽出候選國民法官並通知於選任期日到庭。

國民法官首案，被告黃男的律師李宣毅（中）、黃致豪（左）及林陟爾（右）。記者曾健祐／攝影
國民法官首案，被告黃男的律師李宣毅（中）、黃致豪（左）及林陟爾（右）。記者曾健祐／攝影

國民法官 檢察官 律師

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