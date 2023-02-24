快訊

陳敏薰倒戈泰山市場派 「光洋科條款」闖關再掀獨董爭議

中職／味全龍「跳船」看中緯來優勢 簽下複數年合約

侯友宜民調下跌仍不鬆口有「難言之隱」？從這裡看出端倪

男子出手猛推還嗆積陰德 待產護理師嚇到宮縮

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市一名林姓男子前年陪同妻子洗腎時，與一名鄭姓女護理師起衝突，竟不顧鄭女已懷孕38周進入待產期，仍出手大力猛推對方，並指著鄭女肚子大聲喝叱「為你小孩積點陰德」，導致鄭女被嚇到嚴重宫縮，出現腹、腰痠痛的情形。台北地檢署今偵結，依違反醫療法及傷害、強制罪將林男起訴。

檢警調查，2021年10月28上午7時許，林男陪同妻子前往北市信義區某診所洗腎，過程中對林男對鄭女工作表現不滿，雙方於是在當天中午12時20分左右爆發口角。

林男一怒之下，不顧鄭女大腹便便，出手用力推了對方左肩一把，鄭女被推得往後數步差點跌倒，林男並指著鄭女肚子怒罵：「為妳的小孩積點陰德，留點良心，如果要告的話，我不會告輸妳們的！」鄭女為此受到驚嚇，出現宮縮頻繁及腹部、腰部酸痛。

檢方認定，林男對執行醫療業務中的醫事人員施暴，因此依醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪及刑法傷害、強制罪將他起訴。

林姓男子陪妻子洗腎時與鄭姓女護理師起衝突，竟不顧鄭女懷孕38周出手猛推對方，嚇得鄭女嚴重宫縮，遭北檢起訴。記者許正宏／攝影
林姓男子陪妻子洗腎時與鄭姓女護理師起衝突，竟不顧鄭女懷孕38周出手猛推對方，嚇得鄭女嚴重宫縮，遭北檢起訴。記者許正宏／攝影

洗腎 北市 護理師

延伸閱讀

桃園護理師徵才惹議？衛生局駁斥 盼勿影響人才投身公衛

負債逾2千萬 護理師零本金拚搏3年存到100萬、晉身「超級轉租婆」

男護理師騙「幫我口交就不送毒測」 二度性侵女毒品人口

不爽女護理師不幫他取藥 台南男徒手毆打臉部成傷

相關新聞

SOGO經營權之爭未受「章家」委託 李恒隆背信判無罪

SOGO百貨2005年爆發經營權之爭，前國票金控董事長林華德犯背信罪入獄，前太流公司董事長李恒隆、前太百公司董事長賴永吉...

吸金犯的瑪莎拉蒂「海神三叉戟」拍賣 172萬元賣出了！

百富資本公司負責人儲開軒與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡涉共同吸金30億元，儲開軒的愛駒瑪莎拉蒂「海神三叉戟」偵...

分手後第一個生日 前女友送電子蛋糕補一句「我已有交往對象」

在證券公司服務的林姓女子與郭姓男友分手，林女念舊，於生日當天，寄發電子蛋糕給郭祝壽，還告知郭有新對象，郭受刺激，反覆傳送...

投資糾紛翻臉開6槍殺死多年老友和女友 凶嫌最終判無期徒刑定讞

男子金文龍因投資和姚姓友人、姚的女友郭姓女子產生糾紛，除砸爛郭女的檳榔攤洩憤，還持槍朝姚、郭女各擊發3槍致死，一、二審皆...

男子出手猛推還嗆積陰德 待產護理師嚇到宮縮

北市一名林姓男子前年陪同妻子洗腎時，與一名鄭姓女護理師起衝突，竟不顧鄭女已懷孕38周進入待產期，仍出手大力猛推對方，並指...

國民法官案首開庭！他否認殺人 檢辯就預斷與否激辯

國民法官首案今天上午於台中地院開庭，檢方起訴黃姓男業務員因向施姓男子告白遭拒，才猛砍施13刀致死，依殺人、侵入住宅起訴，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦