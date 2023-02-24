男子出手猛推還嗆積陰德 待產護理師嚇到宮縮

北市一名林姓男子前年陪同妻子洗腎時，與一名鄭姓女護理師起衝突，竟不顧鄭女已懷孕38周進入待產期，仍出手大力猛推對方，並指著鄭女肚子大聲喝叱「為你小孩積點陰德」，導致鄭女被嚇到嚴重宫縮，出現腹、腰痠痛的情形。台北地檢署今偵結，依違反醫療法及傷害、強制罪將林男起訴。

檢警調查，2021年10月28上午7時許，林男陪同妻子前往北市信義區某診所洗腎，過程中對林男對鄭女工作表現不滿，雙方於是在當天中午12時20分左右爆發口角。

林男一怒之下，不顧鄭女大腹便便，出手用力推了對方左肩一把，鄭女被推得往後數步差點跌倒，林男並指著鄭女肚子怒罵：「為妳的小孩積點陰德，留點良心，如果要告的話，我不會告輸妳們的！」鄭女為此受到驚嚇，出現宮縮頻繁及腹部、腰部酸痛。