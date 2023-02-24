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國民法官案首開庭！他否認殺人 檢辯就預斷與否激辯

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民法官首案今天上午於台中地院開庭，檢方起訴黃姓男業務員因向施姓男子告白遭拒，才猛砍施13刀致死，依殺人、侵入住宅起訴，黃否認殺人辯稱「難過大於生氣」；檢、辯雙方今也就起訴書所載是否造成「預斷」一事爭執，開庭進2個半小時結束，將於3月3日再開準備程序庭。

中院今上午9點半於第1國民法庭開庭，全案經抽籤由刑四庭庭長唐中興承審，黃男的辯護人由律師李宣毅、黃致豪及林陟爾，被害人家屬為由律師許富雄、廖怡婷為告訴代理人；台中地檢署由公訴檢察官張凱傑、何建寬及黃芝瑋組成團隊負責蒞庭。

由於全案是新制上路首例格外引人注目，今開庭除檢辯雙方，台中院檢也有其他法官、檢察官到場，法務部法制司副司長鄧巧羚、調部辦事主任檢察官黃育仁、北檢公訴組主任林珮菁，以及法務部客聘講座前美國加州克拉拉郡檢察官Christopher Kwok，也都到場旁聽。

檢察官黃芝瑋陳述起訴概要提到，黃男、施男（均22歲）過去均為東海大學學生因打籃球認識，後施引介黃加入直銷公司，雙方往來也變熱絡，黃因此對施產生好感，去年4月鼓起勇氣向對方表白卻遭婉拒，黃溝通未果才買牛肉刀並找鎖匠開施租屋處門潛入。

起訴指出，黃同年10月20日等施回來發生口角，就持刀砍向施，施中刀流血要離開，黃繼續朝他猛砍，造成頸部、胸口多達13刀，還切斷動脈導致施死亡，檢方依殺人、侵入住宅罪嫌起訴他。

黃男今開庭時，精神呈現委靡、說話有氣無力，整個人動作緩慢慵懶，辯護律師黃致豪表示黃有服用精神藥物，可能才造成語速及反應變慢；黃男就被訴部分，表示其否認殺人、坦承侵入住宅，辯稱事前和施吵架，對方嫌棄他有精神心理疾病，自己難過大於生氣，但並非真的想殺他。

但因黃男答辯音量小，審判長唐中興數度請他靠近麥克風，黃致豪隨即回應稱黃男服藥影響思緒，判院方給予他一點空間，唐中興解釋，並沒有催促他只是要他大聲一點，並請黃「不要干擾我」。

唐中興並請黃男說明自己辯解方向時，黃致豪表示異議稱被告無自證己罪義務，唐稱是要讓黃說明清楚，並再重申「請不要干擾我開庭指揮」。

另今辯方也就檢方起訴要旨中，針對被告背景介紹提及犯罪前1年事實，且用「熱絡」、「好感」、「明知」及「冷靜」等語描述，認為多有主觀意象恐造成國民法官預斷；公訴檢察官張凱傑回應，檢方依證據推論犯罪事實，用詞以承先啟後客觀說明助於理解動機，並沒產生預斷一事。

唐中興並整理6項爭點，包括黃有無殺人犯意動機為何？是否搶刀過程造成死亡？有無刑法19條減刑要件？有無構成自首符合減刑必要？是否應依刑法第59條減刑？及黃打110報案時，是否稱自己失手或稱殺人等。

檢辯雙方今另就聲請調查證據、科刑資料調查、選任程序、及鑑定機構等表示意見，唐中興最後諭知全案3月3日再行準備程序庭。

國民法官首案，被告黃男的律師李宣毅（中）、黃致豪（左）及林陟爾（右）。記者曾健祐／攝影
國民法官首案，被告黃男的律師李宣毅（中）、黃致豪（左）及林陟爾（右）。記者曾健祐／攝影

殺人 檢察官 律師 國民法官

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