分手後第一個生日 前女友送電子蛋糕補一句「我已有交往對象」
在證券公司服務的林姓女子與郭姓男友分手，林女念舊，於生日當天，寄發電子蛋糕給郭祝壽，還告知郭有新對象，郭受刺激，反覆傳送訊息干擾，依跟騷法、誹謗、恐嚇罪起訴，台北地院審理，判郭拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。
郭、林女2022年4月間協議分手，2個月後，郭過生日，林女基於往日的情誼，以通訊軟體寄送電子蛋糕給郭，並且告訴郭現在已經有正式交往的對象，不過，林女的做法，引發郭不滿。
檢察官指控，郭自2022年6月下旬起，持續以電子通訊、網際網路、傳真對林女展開騷擾，所傳訊息內容包括「有機會我會讓妳男朋友看看妳淫蕩的樣子」、「真的很想找人去打你們兩個人」等，郭另以前男友自稱，向林女上班的證券公司散布林女在公司劈腿、跟有婦之夫交往的訊息，林女不堪其擾，報警處理。
郭坦承對前女友發送文字訊息，矢口否認犯跟騷法等罪，郭辯稱，他只是想向林女表達愛意而已，仍被認定犯罪。
判決書說，郭犯跟蹤騷擾、恐嚇、誹謗罪，應從一重依誹謗罪論處，郭素行良好，因知道林女另有對象心生不滿，反覆跟蹤騷擾，造成林女心理的壓力，考量他開庭當庭起立道歉，迄未賠償林女損失等，依法判刑。
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