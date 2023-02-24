紅杏出牆開房間、逛大街遭夫求償 客兄「賠完了」她甭出錢

康姓人妻外遇林姓游泳教練，兩人在賓館巫山雲雨時被抓姦，林賠償康的丈夫80萬元。林和康女未收斂，仍親暱逛大街，康夫向妻子求償100萬元精神慰撫金，新北地方法院判康女賠償10萬元。台灣高等法院認為這對夫妻的婚姻已撐不下去，衡量雙方財力，認為只須賠5萬元，而台北地方法院在另案已判林賠償康夫5萬元，改判康女不用賠。

康姓女子和丈夫結婚12年多，有兩個小孩，去年1月17日經法院調解離婚。

前夫表示，2021年6月19日還沒離婚時，妻子就和林姓游泳教練到新北市的賓館「開房間」，當場被他抓到妻子赤裸著身軀用棉被裹身，當時林簽下協議書賠償80萬元，他認為妻子也應該要賠他50萬。

但在抓姦事件後，妻子仍繼續和林往來，牽手同遊鶯歌、大溪，顯然超過一般社交分際，這部分他也要求康女賠償50萬元；兩件事加總，前夫共求償100萬元。

康女則搬出司法院釋字第791號解釋，聲稱實務上已認定配偶權不是法律上權利，不能依民法求償。她說，就算前夫以配偶權遭侵害而提告，但當時被抓姦時，前夫已收了林80萬元和解，這是共同侵權行為的連帶債務，在此範圍內不能再跟她索賠。對於一起出遊，康女辯稱個人人格自由應不受約制，且和前夫早在2021年10月25日就在台北地院調解離婚且有離婚共識，她不認為對方有何精神上痛苦。

因康女和林姓游泳教練出遊部分，台北簡易庭判林賠償前夫5萬元，康女主張她也同免責任。

新北地院認為，康女與林性交部分，前夫求償50萬合理，而相摟出遊部分則應賠償10萬元。但因前夫收下80萬元，已經超過法院判准的金額，前夫的損害因和解而獲填補，損害賠償請求權已消滅。而出遊部分，新北地院認為因看不出前夫告林的案子已確定，判康女須賠償10萬元。

康女上訴，高院衡量從事自由業的前夫月收入10萬，而當業務的康女月收入3萬元，認為前夫可以請求的賠償金只有「5萬元」。高院調查，經台北簡易庭判決後，林姓游泳教練於去年10月4日匯款5萬1968元給前夫，高院認為債務已經連帶債務人清償完畢，康女免責。