快訊

侯友宜民調下跌仍不鬆口有「難言之隱」？從這裡看出端倪

不只是蛋！白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口

前後任男友約談判 街頭「10打2」混戰 警速壓制

紅杏出牆開房間、逛大街遭夫求償 客兄「賠完了」她甭出錢

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

康姓人妻外遇林姓游泳教練，兩人在賓館巫山雲雨時被抓姦，林賠償康的丈夫80萬元。林和康女未收斂，仍親暱逛大街，康夫向妻子求償100萬元精神慰撫金，新北地方法院判康女賠償10萬元。台灣高等法院認為這對夫妻的婚姻已撐不下去，衡量雙方財力，認為只須賠5萬元，而台北地方法院在另案已判林賠償康夫5萬元，改判康女不用賠。

康姓女子和丈夫結婚12年多，有兩個小孩，去年1月17日經法院調解離婚

前夫表示，2021年6月19日還沒離婚時，妻子就和林姓游泳教練到新北市的賓館「開房間」，當場被他抓到妻子赤裸著身軀用棉被裹身，當時林簽下協議書賠償80萬元，他認為妻子也應該要賠他50萬。

但在抓姦事件後，妻子仍繼續和林往來，牽手同遊鶯歌、大溪，顯然超過一般社交分際，這部分他也要求康女賠償50萬元；兩件事加總，前夫共求償100萬元。

康女則搬出司法院釋字第791號解釋，聲稱實務上已認定配偶權不是法律上權利，不能依民法求償。她說，就算前夫以配偶權遭侵害而提告，但當時被抓姦時，前夫已收了林80萬元和解，這是共同侵權行為的連帶債務，在此範圍內不能再跟她索賠。對於一起出遊，康女辯稱個人人格自由應不受約制，且和前夫早在2021年10月25日就在台北地院調解離婚且有離婚共識，她不認為對方有何精神上痛苦。

因康女和林姓游泳教練出遊部分，台北簡易庭判林賠償前夫5萬元，康女主張她也同免責任。

新北地院認為，康女與林性交部分，前夫求償50萬合理，而相摟出遊部分則應賠償10萬元。但因前夫收下80萬元，已經超過法院判准的金額，前夫的損害因和解而獲填補，損害賠償請求權已消滅。而出遊部分，新北地院認為因看不出前夫告林的案子已確定，判康女須賠償10萬元。

康女上訴，高院衡量從事自由業的前夫月收入10萬，而當業務的康女月收入3萬元，認為前夫可以請求的賠償金只有「5萬元」。高院調查，經台北簡易庭判決後，林姓游泳教練於去年10月4日匯款5萬1968元給前夫，高院認為債務已經連帶債務人清償完畢，康女免責。

高院廢棄一審對康女不利的部分，改判前夫敗訴確定，前夫還得負擔第一、二審訴訟費用。

康姓人妻外遇林姓游泳教練，兩人在賓館巫山雲雨時被抓姦，林賠償康的丈夫80萬元。林和康女未收斂，仍親暱逛大街，康夫向妻子求償，一審判康女賠償10萬元。台灣高等法院認為這對夫妻的婚姻已撐不下去，衡量雙方財力，認為只須賠5萬元，而台北地方法院在另案已判林賠償康夫5萬元，改判康女不用賠。示意圖／Ingimage
康姓人妻外遇林姓游泳教練，兩人在賓館巫山雲雨時被抓姦，林賠償康的丈夫80萬元。林和康女未收斂，仍親暱逛大街，康夫向妻子求償，一審判康女賠償10萬元。台灣高等法院認為這對夫妻的婚姻已撐不下去，衡量雙方財力，認為只須賠5萬元，而台北地方法院在另案已判林賠償康夫5萬元，改判康女不用賠。示意圖／Ingimage

離婚 債務

延伸閱讀

被傳離婚李玟發聲了！「這輩子最大恐懼」驚爆住院開刀

國小游泳教練拋浮板、砸傷浮出水面男童眼 拘役55日定讞

公婆200萬養老金存媳婦帳戶 離婚後她卻翻臉領光所有錢

連法官都感慨的長照悲歌 嬤敲死照料30年的老伴今獲緩刑

相關新聞

SOGO經營權之爭未受「章家」委託 李恒隆背信判無罪

SOGO百貨2005年爆發經營權之爭，前國票金控董事長林華德犯背信罪入獄，前太流公司董事長李恒隆、前太百公司董事長賴永吉...

吸金犯的瑪莎拉蒂「海神三叉戟」拍賣 172萬元賣出了！

百富資本公司負責人儲開軒與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡涉共同吸金30億元，儲開軒的愛駒瑪莎拉蒂「海神三叉戟」偵...

投資糾紛翻臉開6槍殺死多年老友和女友 凶嫌最終判無期徒刑定讞

男子金文龍因投資和姚姓友人、姚的女友郭姓女子產生糾紛，除砸爛郭女的檳榔攤洩憤，還持槍朝姚、郭女各擊發3槍致死，一、二審皆...

分手後第一個生日　前女友送電子蛋糕補一句「我已有交往對象」

在證券公司服務的林姓女子與郭姓男友分手，林女念舊，於生日當天，寄發電子蛋糕給郭祝壽，還告知郭有新對象，郭受刺激，反覆傳送...

國民法官案首開庭！他否認殺人 檢辯就預斷與否激辯

國民法官首案今天上午於台中地院開庭，檢方起訴黃姓男業務員因向施姓男子告白遭拒，才猛砍施13刀致死，依殺人、侵入住宅起訴，...

向綠能蟑螂宣戰 嘉義打擊妨害綠能產業犯罪聯繫平台成立有檢舉獎金

嘉義地檢署上午在嘉義縣食安大樓，舉行首次打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，高檢署檢察長張斗輝帶嘉檢檢察長張曉雯、縣長翁章...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦