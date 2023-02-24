向綠能蟑螂宣戰 嘉義打擊妨害綠能產業犯罪聯繫平台成立有檢舉獎金

嘉義地檢署上午在嘉義縣食安大樓，舉行首次打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，高檢署檢察長張斗輝帶嘉檢檢察長張曉雯、縣長翁章梁、嘉市副市長陳淑慧，以及警調廉環台電等相關單位首長，宣示打擊綠能蟑螂，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密，另研擬檢舉綠能黑幫蟑螂獎勵辦法。

邁向2025非核家園，綠能建設國家當前重要政策，中央投注鉅額預算獎勵補助地方政府推廣再生能源利用，開發利益龐大，引發利益團體勾結不肖首長、民代、黑幫、環保蟑螂覬覦，嘉縣大力推動光電、漁電共生，嘉義目前仍是綠能犯罪「淨土」，防範不法，嘉檢與縣府共同主辦打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議。

張斗輝說，近年有不肖公務員假藉審核權限，向綠能廠商索賄，或有地方勢力假環保之名抗爭，藉機勒索，嚴重破壞綠能產業發展，高檢署2021、2022年，召開打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台會議，截至去年底，總計偵辦60案，羈押18人，起訴66人，緩起訴17人，扣案（含扣案帳戶金額）7887萬400元等，扣押不動產18筆、黃金金條2條，手錶7只，金飾1盒，執行成效遏阻綠能犯罪，仍不能鬆懈。