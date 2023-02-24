吸金犯的瑪莎拉蒂「海神三叉戟」拍賣 172萬元賣出了！

百富資本公司負責人儲開軒與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡涉共同吸金30億元，儲開軒的愛駒瑪莎拉蒂「海神三叉戟」偵查中被查扣，法務部行政執行署台北分署今天在木柵贓物庫廣場拍賣車子，順利以172萬元拍出。

同案，檢方另查扣儲開軒擁有的愛快羅密歐藍色Stelvio，這部車以176萬元賣出，台北分署之後會將2部車的拍賣得款348萬元交給檢方處理。

據了解，今天拍出的白色瑪莎拉蒂是2015年6月出廠，排氣量為2987cc，里程數1萬7734公里；另1部愛快羅密歐藍色Stelvio為2018年10月出廠，排氣量1995cc，里程數較少，僅行駛6621公里。