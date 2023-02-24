大台北瓦斯開挖搶修瓦斯漏氣害2棵樟樹枯死 法院判要賠台北市府44萬元

大台北瓦斯公司前年搶修瓦斯漏氣管線，開挖台北市敦化南路一段中央分隔島，卻傷及樹木重要根系，導致2棵樟樹乾枯死亡，台北市政府工務局公園路燈工程管理處提告求償，台北地方法院判大台北瓦斯應賠償44萬餘元，可上訴。

公燈處提告主張，敦化南路一段因瓦斯漏氣，與大台北瓦斯緊急會勘後，結論同意開挖安全島空地，並提醒不要挖掘樹木根系範圍，但大台北瓦斯2021年7月14日開挖位置和指定位置不同，也超出允許開挖的面積3平方公尺。

公燈處指出，大台北瓦斯沒有申請增加開挖面積，且挖到樹根仍繼續開挖，使公燈處未能及時施以保護措施，而6天後發現樟樹乾枯，委請農委會林業試驗所等診斷，沒有發現病蟲害，而是大台北瓦斯開挖傷及重要根系而死亡，應負賠償責任，求償2棵樟樹價額、罰款、補植費用等共370萬餘元。

大台北瓦斯反駁，樟樹並非公燈處所有，且公燈處同意開挖搶修，承辦人員到場查看也未曾表示開挖位置不同或挖傷植物根系，面積也沒有超過3平方公尺；再者，開挖當天樟樹已有樹葉枯黃、脫皮現象，難以認定是否與開挖有因果關係。

大台北瓦斯指出，縱使認定樟樹枯死與開挖有關，公司也是為了維護民眾生命財產、公共安全才緊急開挖搶修，並非故意不法。

台北地院根據台灣樹木醫院、農委會林業試驗所調查結果，認定樹木未發現病蟲害，確實是因開挖傷及樟樹吸收根，加上樹基旁有機具活動、堆積大量土方，而造成樹木枯死。

法院認為，大台北瓦斯開挖安全島是因民眾通報瓦斯漏氣，挖掘後也確實發現管線接頭裂漏，並非故意挖傷樟樹根系，但大台北瓦斯具備專業偵測管線漏氣、修繕的能力，未能舉證搶修時有無法避開樹根，或不弄斷樹根就無法搶修，認定有過失。