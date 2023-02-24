唱K熊抱又亂頂女顧客遭判拘 他稱曾中風博同情上訴遭駁

高雄55歲邱姓男子前年在KTV無故亂抱女顧客，還用身體頂臀部挨告，但邱男否認犯行，還說分不清是正面還是背面，法院一審判他處拘役55天。邱男不服提上訴，改口坦承犯行，加上過去曾中風，盼能請從輕量刑。但法院認原審量刑並無濫用，將上訴駁回。

判決指出，邱男前年9月4日傍晚5時許，看到小花（化名）進入高雄某卡拉OK店，竟趁對方不注意，以雙手從後方環抱，並用身體頂住女子臀部，直到她將人推開，邱才放手逃離現場。

當下小花立刻告知同行友人並報警，邱男落網矢口否認犯行，還辯稱，出手要握住對方的手，要跟她說唱歌很好聽，結果卻是從後面抱住對方，身體就剛好頂住她；更聲稱扯說，患有眼疾，分不清小花的正面還是背面。

地院審理時，法官認，邱男說詞屬矯飾圖卸之詞，不足採信；依違反性騷擾防治法，處拘役55天，得易科罰金5萬5千元。

邱男不服，提起上訴，並以過去曾中風，無犯罪意圖，改口坦承犯行，還說希望法院考量他的身體及經濟狀況等理由，盼法院請從輕量刑。