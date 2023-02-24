SOGO經營權之爭未受「章家」委託 李恒隆背信判無罪

SOGO百貨2005年爆發經營權之爭，前國票金控董事長林華德犯背信罪入獄，前太流公司董事長李恒隆、前太百公司董事長賴永吉也依背信罪起訴；台北地院審理，今天判決李無罪，判決賴免訴。

合議庭審理認為，依檢方起訴內容，未發現有李恒隆受SOGO前經營團隊「章家」章民強、章啟明父子委託處理經營權的證據，與背信罪違法要件不符，判李無罪，賴永吉則因追訴權時效已消滅，依法判免訴。檢方可上訴。

太設集團2002年9月發生財務危機，旗下SOGO百貨營運陷入困境，「章家」委託林華德、李恒隆、賴永吉3人協助處理財務相關問題。

依檢方認定，林華德、李恆隆、賴永吉明知太設已與寒舍公司蔡辰洋、仙妮蕾德集團陳德福簽立備忘錄，欲出售SOGO百貨股權以獲得100億元的資金挹注，卻從中阻撓股權交易案，認定林華德成立背信罪，判刑2年確定，早服刑完畢。

至於李恒隆、賴永吉涉案部分，由於林華德當年因有偽造文書等案件在高等法院審理中，檢方於是在2006年10月將李、賴依背信罪名聲請由高院併案審理。