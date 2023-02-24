快訊

病倒後亂作一團？ 每人都要為「有一天我會被照顧」做準備

飛日本6千有找！長榮航23航點祭優惠機票 限時4天開搶

范冰冰鬆口提「逃稅遭封殺」 首揭背後秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資糾紛翻臉開6槍殺死多年老友和女友 凶嫌最終判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子金文龍因投資和姚姓友人、姚的女友郭姓女子產生糾紛，除砸爛郭女的檳榔攤洩憤，還持槍朝姚、郭女各擊發3槍致死，一、二審皆依殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

金文龍和姚是多年朋友，合資經營福利社，他不滿姚和郭女計畫經營檳榔攤，恐讓福利社生意受影響，2020年2月間駕車到郭女的檳榔攤被驅趕，又拿球棒、石塊砸毀大門玻璃和廣告照牌，恐嚇「我今天要把你的3間檳榔店都砸毀」、「你的3間檳榔攤只要營業一天我就砸一天」。

金文龍不滿郭女報警，害他因通緝犯身分被警方緝捕，且姚持續替郭女講話，同年2月21日下午1時許，金到姚的住處質問，雙方不歡而散；金回家喝酒，越想越氣憤，持槍到姚的住處，先朝姚開3槍，再朝郭女開3槍，導致2人身亡。

法院認為，金是計畫性預謀殺人，手段凶殘，恣意剝奪他人生命，導致家屬承受失去親人悲痛及遺憾，符合「情節最重大之罪刑」，但金落網後主動告知槍彈下落，表示願意面對自己一時衝動犯下錯誤，有悔悟反省之心，且他因細故殺害姚和郭女，並非「無差別殺人」。

法院指出，金雖有反社會性格特質，但若經長期監禁後，有更生改善的可能性，若金若判處無期徒刑確定，入監執行後縱使得以假釋，也已逾80歲老邁之齡，再犯可能性極低，一、二審均依殺人、槍砲、公共危險等罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

金文龍開槍殺死姚姓友人和郭姓女子，最高法院判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
金文龍開槍殺死姚姓友人和郭姓女子，最高法院判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

殺人 通緝

延伸閱讀

影／誇張！不甘求復合不成 老爸找兒子到女友家樓下放鞭炮

狄鶯與兒女友相處佳 孫鵬點出關鍵：可憐的是孫安佐！

「支援」談判拿鋼管槍殺死對方 凶嫌無期徒刑變18年定讞

情侶浪漫鴛鴦浴！這舉動害女友將晚餐吐一地　男：以後不敢了

相關新聞

投資糾紛翻臉開6槍殺死多年老友和女友 凶嫌最終判無期徒刑定讞

男子金文龍因投資和姚姓友人、姚的女友郭姓女子產生糾紛，除砸爛郭女的檳榔攤洩憤，還持槍朝姚、郭女各擊發3槍致死，一、二審皆...

SOGO經營權之爭未受「章家」委託 李恒隆背信判無罪

SOGO百貨2005年爆發經營權之爭，前國票金控董事長林華德犯背信罪入獄，前太流公司董事長李恒隆、前太百公司董事長賴永吉...

台南交通警員涉盜賣個資遭免職 認罪繳回1萬8千元緩刑

台南歸仁警分局前交通分隊曾姓警員涉收受賄款，查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，還委託文賢派出所王姓員警代為查詢，檢方認曾...

闖民宅形跡敗露 竊嫌豁出去開瓦斯拿打火機與警對峙

高雄王姓男子去年潛入左營區一處民宅，被屋主發現並報警，員警獲報到場，王男因拒捕，隨手拿瓦斯桶釋放煤氣，還拿打火機與警方對...

動手阻人進屋挨告傷害 莽男辯對方老婆在裡面洗澡

桃園一名周姓男子前年7月為阻蔡姓男子進入租屋處，與對方發生推擠拉扯，事後挨告傷害，但他否認，辯稱這樣做是有原因的，而原因...

綠委要求高檢署成立打詐中心

刑事警察局統計，去年因詐欺受騙財物損失逼近七十億元，民進黨立委郭國文等人昨天提出「打詐十大訴求」，要求政府強化銀行防詐騙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦