投資糾紛翻臉開6槍殺死多年老友和女友 凶嫌最終判無期徒刑定讞

男子金文龍因投資和姚姓友人、姚的女友郭姓女子產生糾紛，除砸爛郭女的檳榔攤洩憤，還持槍朝姚、郭女各擊發3槍致死，一、二審皆依殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

金文龍和姚是多年朋友，合資經營福利社，他不滿姚和郭女計畫經營檳榔攤，恐讓福利社生意受影響，2020年2月間駕車到郭女的檳榔攤被驅趕，又拿球棒、石塊砸毀大門玻璃和廣告照牌，恐嚇「我今天要把你的3間檳榔店都砸毀」、「你的3間檳榔攤只要營業一天我就砸一天」。

金文龍不滿郭女報警，害他因通緝犯身分被警方緝捕，且姚持續替郭女講話，同年2月21日下午1時許，金到姚的住處質問，雙方不歡而散；金回家喝酒，越想越氣憤，持槍到姚的住處，先朝姚開3槍，再朝郭女開3槍，導致2人身亡。

法院認為，金是計畫性預謀殺人，手段凶殘，恣意剝奪他人生命，導致家屬承受失去親人悲痛及遺憾，符合「情節最重大之罪刑」，但金落網後主動告知槍彈下落，表示願意面對自己一時衝動犯下錯誤，有悔悟反省之心，且他因細故殺害姚和郭女，並非「無差別殺人」。