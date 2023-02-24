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台南交通警員涉盜賣個資遭免職 認罪繳回1萬8千元緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南歸仁警分局前交通分隊曾姓警員涉收受賄款，查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，還委託文賢派出所王姓員警代為查詢，檢方認曾有調查、追訴或審判職務之人員者，依貪汙、洩密罪嫌起訴外加重其刑，台南地院上午宣判，曾處1年10月，緩刑5年，支付公庫30萬元，另王則處6月，緩刑2年。

台南地院指出，曾犯貪汙治罪條例中有調查職務之公務員違背職務收受賄賂罪，處1年10月，緩刑5年，並應於判決確定日起1年內，向公庫支付30萬元，褫奪公權5年，已繳回犯罪所得1萬8千元沒收。王共同犯行使公務員登載不實文書罪，處6月，緩刑2年。

另在翁姓業者共同犯貪汙治罪條例中非公務員關於違背職務之行為交付賄賂罪，處6月，褫奪公權2年，追徵未扣案犯罪所得1萬5千元。徐姓業者共同犯貪汙治罪條例中非公務員關於違背職務之行為交付賄賂罪，處6月，褫奪公權2年，追徵未扣案犯罪所得1萬6千元。

曾於2015年10月分發至歸仁警分局交通分隊，直至2022年1月，專責交通事故處理。王則於2015年10月分發至歸仁分局文賢派出所，擔任警員迄今。

檢警調查，前年8、9月間，台南市警局內部稽查，察覺曾等人涉趁職務之便，不當查取民眾個資，非法提供翁姓業者使用，每件收取千元費用，時間約2年。

市警局報請檢方指揮偵辦外，去年2月間兵分多路，前往曾、翁等人辦公室及住處搜索，共傳拘曾等4名被告、3名證人，訊後曾、翁涉嫌重大且有串證之虞，遭法院裁押禁見。

台南市警局當日即依警察人員人事條例第29條規定迅速予以停職，並依公務人員考績法規定予以一次記二大過免職處分嚴懲。

歸仁警分局前交通分隊曾姓警員涉收受賄款，查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，還委託文賢派出所王姓員警代為查詢，經內部稽查後報請檢方偵辦。圖／本報資料照
歸仁警分局前交通分隊曾姓警員涉收受賄款，查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，還委託文賢派出所王姓員警代為查詢，經內部稽查後報請檢方偵辦。圖／本報資料照

台南 公務員 貪汙 個資

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