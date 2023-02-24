闖民宅形跡敗露 竊嫌豁出去開瓦斯拿打火機與警對峙

高雄王姓男子去年潛入左營區一處民宅，被屋主發現並報警，員警獲報到場，王男因拒捕，隨手拿瓦斯桶釋放煤氣，還拿打火機與警方對峙，幾經勸說，才讓他打消念頭，王遭逮後羈押，移審後仍在押。因王男涉犯侵入住宅竊盜罪、恐嚇危害安全罪、公共危險等罪，恐遭重判，法院認有逃亡可能，近日裁定延押。

據悉，50歲的王男從事清潔工作，去年10月11日上午8時許，潛入左營和光街一處透天民宅，屋主察覺有異報警；警獲報到場，王男自知難逃，竟隨手將放在3樓陽台的瓦斯桶轉開氣閥，釋放煤氣還拿打火機作勢點火，以此抗拒員警追捕。

幾經勸說後，王男才打消念頭，後由警方逮捕並依法移送；檢方依涉嫌侵入住宅竊盜罪、對公務員依法執行職務實施強暴罪、恐嚇危害安全罪、漏逸煤氣致生公共危險等罪起訴，移審後，仍在押。

今年初，王男以當時被追捕，一時情緒緊張才會做出激烈舉動，事後情緒穩定，思念家人，也深感後悔，願接受法律制裁，向法院聲請具保停止羈押；但法官認為，王所涉犯的罪刑不輕，且數罪併罰，重刑可期，有脫免刑責、逃往等可能，駁回聲請。