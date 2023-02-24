動手阻人進屋挨告傷害 莽男辯對方老婆在裡面洗澡

桃園一名周姓男子前年7月為阻蔡姓男子進入租屋處，與對方發生推擠拉扯，事後挨告傷害，但他否認，辯稱這樣做是有原因的，而原因是「他的妻子在裡面洗澡」；桃園地院審理此案，認為周男並無阻擋蔡男進屋找妻子的權利，最後依傷害罪判他拘役30日，得易科罰金。

判決指出，周男與蔡妻都住在該租屋處，但承租人是蔡妻，周男僅是緊急連絡人。前年7月5日晚間，周男為了阻止蔡男進屋尋妻，以右手勾住蔡男頸部，因此進一步發生推擠拉扯，衝突導致蔡男頸部、雙臂多處擦挫傷。

審理時，周男矢口否認，辯稱自己是正當防衛。他表示，當時蔡男準備硬闖租屋處，但蔡妻正在洗澡，他為了保護蔡妻，才會出手將人推出去，進而發生推擠拉扯，而蔡男身上的傷是事後與蔡妻拉扯造成，與他無關。

法院調查，周男與蔡男發生拉扯衝突是不爭事實，但蔡男2個半小時內就到醫院驗傷，且無證據顯示蔡男與蔡妻有拉扯，難認傷勢是其他衝突事件導致。此外，蔡男案發時與蔡妻仍為夫妻，房子又是蔡妻承租，又無證據顯示蔡男對蔡妻有任何不法侵害，因此周男辯稱正當防衛說法不足採信，也無阻止蔡男進屋尋妻的權利。