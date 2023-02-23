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警察聯手討債成員敲詐建商550萬 遭北市府免職興訟敗訴確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

北市警文山一分局前保防組警員王柏鈞與人聯手，向八旬廖姓建設公司董事長謊稱外遇露餡，但可疏通檢察官擺平婚外情官司，詐得550萬元。市政府認為王涉詐、言行不檢，已被依公務人員考績法1次記2大過，以警察人員人事條例核布免職，未確定前先行停職。王提行政訴訟，要求撤銷復審決定和原處分，最高行政法院駁回確定。

王柏鈞是警察專科學校專科第13期畢業，曾任職保一總隊、北市警中山分局，2016年9月調文山一警分局保防組。

廖姓董事長已退休，婚外情對象也是老嫗。廖2017年向陳姓石材公司老闆追討債務無著，委託男子陳鈿灃（原名賀鈿灃、賀傑蒂）協助討債，陳鈿灃引介自稱中華青少黨附屬組織的「維安查報隊」大隊長洪清瑞、林敬富，決定到石材公司前抗議投資糾紛。

王柏鈞承辦這件業務，和陳、洪、林因而結識，4人發現廖財力雄厚，還因介入他人婚姻而遭不明簡訊騷擾，竟生歹念想以此敲詐。刑事部分，台灣高等法院更一審去年12月28日依三人以上共同詐欺取財罪判王1年2月徒刑。

因王柏鈞「圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」，依公務人員考績法規定應1次記2大過，也構成警察人員人事條例應予免職要件，台北市政府2020年3月核布免職，未確定前先行停職。

北高行認為市政府的處分適法有據，判王敗訴。王上訴主張他是「一時失慮」被其他共犯利用，才對廖姓被害人發送「現在已經啟動偵查，近日要傳喚林阿姨了，所以我才會打給您...如果真不需要我幫忙，那我就回覆張主任那裡，說我盡力了，請他們去偵辦了」不實簡訊。

王柏鈞表示，他已經將100萬不法所得還給廖，且他的犯行相較其他共犯算輕微，違法程度應不至於受1次記2大過處分。最高行政法院指出，依警察人員人事條例規定，警察圖謀不法利益或言行不檢，嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者，符合公務人員考績法1次記2大過情事，遴任機關即應予以免職，沒有裁量餘地。

最高行說明，所謂「確實證據」是指依該證據所具證明力，足以認定警察有圖謀不法利益或言行不檢的情事，不以行為經刑事有罪判決，未受緩刑宣告確定為必要，就算王涉犯的刑法詐欺取財罪尚未確定，將來是否受緩刑宣告還不知道，市政府依警察人員人事條例規定予以免職處分，沒有違法，王上訴無理，應駁回。

台北市警文山一分局警員王柏鈞與討債成員聯手詐欺廖姓建設公司董事長，市政府依警察人員人事條例核布免職，未確定前先行停職。王提行政訴訟，要求撤銷復審決定和原處分，最高行政法院駁回確定。圖／聯合報系資料照
台北市警文山一分局警員王柏鈞與討債成員聯手詐欺廖姓建設公司董事長，市政府依警察人員人事條例核布免職，未確定前先行停職。王提行政訴訟，要求撤銷復審決定和原處分，最高行政法院駁回確定。圖／聯合報系資料照

警察 考績 北市 詐欺

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