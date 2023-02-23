警察聯手討債成員敲詐建商550萬 遭北市府免職興訟敗訴確定

台北市警文山一分局前保防組警員王柏鈞與人聯手，向八旬廖姓建設公司董事長謊稱外遇露餡，但可疏通檢察官擺平婚外情官司，詐得550萬元。市政府認為王涉詐、言行不檢，已被依公務人員考績法1次記2大過，以警察人員人事條例核布免職，未確定前先行停職。王提行政訴訟，要求撤銷復審決定和原處分，最高行政法院駁回確定。

王柏鈞是警察專科學校專科第13期畢業，曾任職保一總隊、北市警中山分局，2016年9月調文山一警分局保防組。

廖姓董事長已退休，婚外情對象也是老嫗。廖2017年向陳姓石材公司老闆追討債務無著，委託男子陳鈿灃（原名賀鈿灃、賀傑蒂）協助討債，陳鈿灃引介自稱中華青少黨附屬組織的「維安查報隊」大隊長洪清瑞、林敬富，決定到石材公司前抗議投資糾紛。

王柏鈞承辦這件業務，和陳、洪、林因而結識，4人發現廖財力雄厚，還因介入他人婚姻而遭不明簡訊騷擾，竟生歹念想以此敲詐。刑事部分，台灣高等法院更一審去年12月28日依三人以上共同詐欺取財罪判王1年2月徒刑。

因王柏鈞「圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」，依公務人員考績法規定應1次記2大過，也構成警察人員人事條例應予免職要件，台北市政府2020年3月核布免職，未確定前先行停職。

北高行認為市政府的處分適法有據，判王敗訴。王上訴主張他是「一時失慮」被其他共犯利用，才對廖姓被害人發送「現在已經啟動偵查，近日要傳喚林阿姨了，所以我才會打給您...如果真不需要我幫忙，那我就回覆張主任那裡，說我盡力了，請他們去偵辦了」不實簡訊。

王柏鈞表示，他已經將100萬不法所得還給廖，且他的犯行相較其他共犯算輕微，違法程度應不至於受1次記2大過處分。最高行政法院指出，依警察人員人事條例規定，警察圖謀不法利益或言行不檢，嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者，符合公務人員考績法1次記2大過情事，遴任機關即應予以免職，沒有裁量餘地。