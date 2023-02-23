遠東航空不服被廢證 告交通部敗訴確定

交通部2020年1月廢止遠東航空民用航空運輸業許可、註銷許可證及獲配航權，遠航提行政訴訟，主張沒有申請停業的意思，台北高等行政法院判遠航敗訴。遠航上訴，最高行政法院今駁回確定。

遠航2019年12月13日向員工公告「本公司因長期營運虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航營運。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）」，也在公司網站張貼停飛訊息，同日下午也與民航局共同召開記者會，表示要暫停營業。

因遠航公開代表人標題為遺書的文件記載「公司也會做破產清算希望解決所有人問題」，民航局認為遠航是要停業，卻未依民用航空運輸業管理規則第29條之3規定檢附停業計畫經民航局報請交通部核准，無預警停業已違反民航法規定，因此在2020年1月31日裁處遠航300萬元罰鍰，並廢止民用航空運輸業許可、註銷許可證及獲配航權。

遠航提訴願遭駁，改提行政訴訟，主張當時是「暫停國內與國際定期與包機航線營運」，並無任何停業的文字，只是「暫停」。遠航也認為廢止民用航空運輸業許可的處分尚未確定，就依行政程序法規定廢止遠航獲配航權，應違法。

台北高等行政法院認為原處分沒有違反行政程序法，也沒有違反信賴保護原則、比例原則和平等原則。北高行指出，遠航獲配航權是植基於具有民用航空運輸業許可的資格而來，交通部於2020年5月26日訴願決定明確指出遠航違反民航法第48條第3項規定，應廢止遠航民用航空運輸許可，作成廢止遠航獲配航權的處分，符合行政程序法。