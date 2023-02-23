為天堂M虛寶向「遊戲橘子」提告求償2070萬元 實況主丁特：絕不和解

電玩實況主「丁特」薛姓男子因花費百萬購買線上遊戲虛擬寶物，認虛寶合成機率小於遊戲代理商「遊戲橘子」所稱機率，指該代理商是詐騙集團，遭對方提告求償，新北地院日前判「遊戲橘子」敗訴，薛男反向「遊戲橘子」提起民事損害賠償告訴，今午士林地院民事庭開庭展開言詞辯論。

薛男2021年9月直播時，控訴虛寶「紫布」合成機率遠小於官方所稱機率，怒罵「遊戲橘子」騙錢、公然詐欺，指「遊戲橘子」法定代理人沒人性，遭「遊戲橘子」提告求償1元，要求登報道歉，新北地院日前宣判「遊戲橘子」敗訴。

雙方今於士林地院民事庭開庭言詞辯論，「遊戲橘子」訴訟代理人說，薛男購買虛寶「藍鑽」，經材料藥水製成「紫布」，2019年的見面會上並無宣布製造機率，僅稱台韓版遊戲「天堂M」機率相同，「遊戲橘子」只是遊戲代理商，無法決定製成機率，韓國總公司會因地制宜調整機率。

薛男訴訟代理人則說，台版遊戲玩家要自行到韓版遊戲網站上查詢，得知10%製成機率，確信後才會花費金錢240萬元買「藍鑽」貨幣，依機率應應該要有47、48個虛寶，卻只獲得11個，所以提告求償，遊戲代理商提供錯誤資訊讓玩家消費，蒙受損害，故求償414萬元的5倍，共2070萬元。