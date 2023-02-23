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台高檢：8成投資詐騙案件來自LINE等通訊軟體

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台高檢執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，全面打擊對國人生命財產造成嚴重危害的電信網路詐欺犯罪，今公布全國7個地檢署打詐成果。台高檢同時指出，經檢視緝獲案件，發現電信網路投資詐騙案件中，有8成來自於國人最常使用如LINE等通訊軟體，提醒國人應審慎留意通訊軟體上詐欺集團貫用手法，特別是投資群組和虛擬貨幣交易平台，不要輕易匯款投資。

由於甫上任的行政院長陳建仁要求相關單位就「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，需要讓人民有感，因此如何快速防止及查緝電信網路詐欺犯罪，成為重要治安課題。

台高檢表示，所有電信網路詐欺犯罪中，投資詐欺對民眾財產損害最大，更衍生出詐驗集團為牟取更大利益，罔顧人命以私行拘禁等暴力方式控制凌虐被害人的嚴重情事，因此由調查局進行規劃，向台北、新北、台中、台南、高雄、基隆、苗栗地檢署報請指揮偵辦。

經分析此次偵辦的41件網路詐騙，台高檢發現，約有8成投資詐騙案件，是透過國人最常使用LINE等通訊軟體進行誘騙，再以假戀愛、名人群組投資或偽冒海內外知名公司山寨網站，誘使被害人進行投資詐欺，得手後以虛擬通貨或偽第三方支付公司等方式，將不法所得層層移轉洗錢，使得追緝難度倍增。

台高檢指出，電信網路投資詐騙案件中，有8成藉由國人最常使用如LINE等通訊軟體進行誘騙。圖／刑事局提供
台高檢指出，電信網路投資詐騙案件中，有8成藉由國人最常使用如LINE等通訊軟體進行誘騙。圖／刑事局提供

詐欺 詐騙 LINE

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