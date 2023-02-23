王建民衰捲不倫案…美女醫不忍了！將對尪提刑事告訴

職棒球星王建民被捲入台南知名美女醫師蕭嘉蓉不倫官司中，經法院判決免賠，但蕭女的醫師老公王文哲不服，昨天提出三大本對話截圖資料，控訴「兩人8個月通聯4萬則對話，怎麼可能沒問題」，蕭女今天表示王文哲提出的三本資料是「斷章取義、掐頭去尾、肆意剪接、重複截圖」，她「退無可退忍無可忍」，將對王文哲提出侵害隱私的刑事告訴。

王文哲與蕭嘉蓉在台南都是頗有知名度的開業醫師，兩人的不倫官司在府城鬧得沸沸揚揚，先是蕭嘉蓉控告王文哲在同一天帶兩名不同的病患到家裡上床，被法院判決三人各賠100萬元，之後王文哲又告蕭嘉蓉出軌王建民，並提出兩人的Line對話截圖等相關資料，但是法院審理認為其中並沒有超出正常男女間交往的言詞，判決免賠。

王文哲昨天並對媒體表示，提供給法院的相關資料有3大本，包括2014年12月到2015年11月，扣除沒有紀錄的3個月，妻子與王建民兩人訊息對話多達4萬則的截圖，平均每日170則，甚至半夜以viber講電話長達1個半小時，還有兩人合照等，「若非不倫，兩人怎會背著家人半夜頻繁對話，多次曖昧單獨出遊，彼此定位，互相餽贈貴重物器包括名牌皮箱、手表、貴重玉石。」對於判決不滿一定會上訴。

蕭嘉蓉下午在臉書上表示

很遺憾，家裡的事情，竟然牽連到第三人。 新聞現在沸沸揚揚，我原本以為這三本資料，王文哲先生在訴訟中都有提供給法院，經過法院調查審視而判決我與第三人沒有踰越社交份際，已有公斷。 沒想到王文哲先生不甘法院判決結果，將這三本非法取得的資料，未經過我同意，擅自提供給媒體大肆報導。 然而，這三本資料並非我與第三人對話的全貌，是他斷章取義、掐頭去尾、肆意剪接、重複截圖，再加以扭曲解讀，這些都是在法院攻防過的事，沒想到挾怨報復可以到此程度。 我的家人，同時也是王文哲先生的至親，原已因王文哲先生外遇的不堪行為，身心受到極大的創痛。 現在，王文哲先生，身為醫師，自視為高知識分子，既然選擇以侵害個人隱私求以保全他自己來報復我，再次傷害我的二個小孩和至親，嚴重踩踏到我的底線，我已經退無可退忍無可忍，我已經盡快要對王文哲先生提起刑事告訴。 以上，是我所想要澄清的，那三本資料內含我與第三人的對話，是我的隱私，與公益無關，是王文哲先生非法取得之物，任何人之隱私閒聊，都應該受到法律的保障，沒有理由攤在陽光下作為他人的茶餘飯後，甚至牟利的祭品。 本人在此感謝朋友的關心，也籲請各大媒體自重，勿再恣意引用、散布、播送王文哲先生提供的三本資料，作不真確的報導，這些行為觸及相關民刑事法律，為了保護我的二個小孩和至親，我定當追究。家事佔用媒體版面，非我所願，僅做這次回應，其餘就交由司法公斷與社會公評。