快訊

才獲優良軍醫！骨科權威家中搜出2300萬 涉貪火速遭調職

北北基桃通勤月票1200元吃到飽拍板 前20大受惠站點出爐

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

台南電鍍廠疑長期排放有害廢水 負責人兄長遭聲押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南仁德一電鍍業者遭檢舉，長期疑似排放有害廢水且向環保單位申報資料不實之嫌，環檢調昨天持搜索票前往該工廠搜索，查扣相關水汙染防治措施等資料，帶回4名公司人員偵訊，經檢方複訊，認負責人的張姓兄長即廢水處理專責人員涉嫌重大且有勾串、滅證之虞，今天向法院聲押禁見。

台南地檢署檢察官黃睦涵昨天指揮環保署南區督導大隊、台南市調查處，持台南地院核發的搜索票前往該電鍍業公司搜索，並查扣相關水汙染防治措施資料、廢水廢棄物申報表等證物，帶回4名公司人員偵訊。

經檢察官複訊後，認該公司負責廢水處理專責人員張男涉嫌違反水汙染防治法中事業排放於地面水體的廢水所含有害健康物質超過管制標準罪嫌、水汙染防治法中將所產生含有害健康物質廢水繞流排放至非核准登記的放流口罪嫌、廢棄物清理法中任意棄置有害事業廢棄物罪、事業相關人員非法處理廢棄物致汙染環境罪及因事業活動而犯放流有害健康之物汙染河川罪嫌，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。其餘3人訊問後則請回。

環檢調昨天持台南地院核發的搜索票前往該電鍍業公司搜索，查扣水汙染防治措施資料、廢水廢棄物申報表等證物。圖／讀者提供
環檢調昨天持台南地院核發的搜索票前往該電鍍業公司搜索，查扣水汙染防治措施資料、廢水廢棄物申報表等證物。圖／讀者提供
台南仁德電鍍業者遭檢舉，長期疑似排放有害廢水且向環保單位申報資料不實之嫌，環檢調到場蒐證。圖／讀者提供
台南仁德電鍍業者遭檢舉，長期疑似排放有害廢水且向環保單位申報資料不實之嫌，環檢調到場蒐證。圖／讀者提供

廢棄物 台南 檢察官 環保署

延伸閱讀

中埔偏僻農路遭棄置大量廢棄物 環警查獲3名棄置司機追幕後集團

新北拆除大隊爆貪瀆 大隊長等三公務員收押禁見

新北水圳遭廢水染紅 兩市跨區破獲違法染整廠

高雄本洲產業園區7成廢水都靠它！平和10年磨3劍 拼成廢水處理救援王

相關新聞

才獲優良軍醫！骨科權威家中搜出2300萬涉貪火速遭調職

骨科權威、國軍台中總醫院骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，前天檢、廉搜索在他家中起獲2300萬元現金、點鈔機，懷疑他利用X光機...

連點鈔機都備好？國軍台中總醫院爆貪汙 骨科主任家中搜出2300萬現金

國軍台中總醫院爆發貪汙案，廉政署接獲線報指骨科部主任林建中涉嫌利用儀器採購案，向陳姓廠商、甘姓前總經理收賄，林的許姓妻子...

「88會館」風波郭哲敏案檢方起訴18人求處重刑 持續追郭的下落

涉及非法地下匯兌案的名模錢帥君男友郭哲敏，因涉嫌線上博弈、地下匯兌、幫助詐欺等罪被新北地檢署通緝在逃，檢方今偵結此案，起...

當年嗆「留著辦後事」 縱火撕票重犯逃20年無悔意判無期

男子蔡峯宗覬覦鄰居李文雄繼承龐大遺產，2002年間夥同友人李德榮、吳榮福、巫秋標綁架李文雄的兒子李効旻，向家屬勒贖150...

王建民衰捲不倫案 美女醫「不忍了」將提出刑事告訴

職棒球星王建民被捲入台南知名美女醫師蕭嘉蓉不倫官司中，經法院判決免賠，但蕭女的醫師老公王文哲不服，昨天提出三大本對話截圖...

台南電鍍廠疑長期排放有害廢水 負責人兄長遭聲押禁見

台南仁德一電鍍業者遭檢舉，長期疑似排放有害廢水且向環保單位申報資料不實之嫌，環檢調昨天持搜索票前往該工廠搜索，查扣相關水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦