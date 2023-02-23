台南電鍍廠疑長期排放有害廢水 負責人兄長遭聲押禁見

台南仁德一電鍍業者遭檢舉，長期疑似排放有害廢水且向環保單位申報資料不實之嫌，環檢調昨天持搜索票前往該工廠搜索，查扣相關水汙染防治措施等資料，帶回4名公司人員偵訊，經檢方複訊，認負責人的張姓兄長即廢水處理專責人員涉嫌重大且有勾串、滅證之虞，今天向法院聲押禁見。

台南地檢署檢察官黃睦涵昨天指揮環保署南區督導大隊、台南市調查處，持台南地院核發的搜索票前往該電鍍業公司搜索，並查扣相關水汙染防治措施資料、廢水廢棄物申報表等證物，帶回4名公司人員偵訊。