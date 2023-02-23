台南電鍍廠疑長期排放有害廢水 負責人兄長遭聲押禁見
台南仁德一電鍍業者遭檢舉，長期疑似排放有害廢水且向環保單位申報資料不實之嫌，環檢調昨天持搜索票前往該工廠搜索，查扣相關水汙染防治措施等資料，帶回4名公司人員偵訊，經檢方複訊，認負責人的張姓兄長即廢水處理專責人員涉嫌重大且有勾串、滅證之虞，今天向法院聲押禁見。
台南地檢署檢察官黃睦涵昨天指揮環保署南區督導大隊、台南市調查處，持台南地院核發的搜索票前往該電鍍業公司搜索，並查扣相關水汙染防治措施資料、廢水廢棄物申報表等證物，帶回4名公司人員偵訊。
經檢察官複訊後，認該公司負責廢水處理專責人員張男涉嫌違反水汙染防治法中事業排放於地面水體的廢水所含有害健康物質超過管制標準罪嫌、水汙染防治法中將所產生含有害健康物質廢水繞流排放至非核准登記的放流口罪嫌、廢棄物清理法中任意棄置有害事業廢棄物罪、事業相關人員非法處理廢棄物致汙染環境罪及因事業活動而犯放流有害健康之物汙染河川罪嫌，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。其餘3人訊問後則請回。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言