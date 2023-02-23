才獲優良軍醫！骨科權威家中搜出2300萬涉貪火速遭調職

骨科權威、國軍台中總醫院骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，前天檢、廉搜索在他家中起獲2300萬元現金、點鈔機，懷疑他利用X光機採購標案向北部某醫材廠商收賄，依貪汙罪嫌聲押但法院交保，檢方已抗告；林去年才在臉書PO文稱當選國防部優良軍醫赴國防部領獎，未料竟捲入貪汙案。

國軍台中總醫院今表示，目前已將林員調離現職，相關案情已進入司法偵辦程序，醫院秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查，以盡速釐清案情，若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。

林建中去年11月底曾在臉書PO文，表示「感謝同仁及各級長官的肯定，我當選了國防部優良軍醫。星期二的一大清早趕赴國防部受獎，由國防部副部長親自頒獎，在這一刻，感受到當軍人及醫師的雙重光榮！」

根據國軍總醫院網站，林建中專長列表包括，成功為97歲高齡人瑞置換人工膝關節、微創人工膝關節、髖關節置換、各項脊椎手術等，還有多名患者術後寄給他的感謝信。

台中地檢署指出，林建中（54歲）2019年、2020年間因辦理803醫院X光機採購標案，其中1間北部的醫材廠商涉嫌行賄，由陳姓（68歲）、甘姓（63歲）2名前董事長負責向林接洽，為避免金流遭查緝疑似數度抱著現金大膽交付給林。

檢、廉也查出，林男收賄後果真讓該醫材廠得標，而匯款則交由許姓妻子協助隱匿，21日檢察官指揮廉政署、警方搜索並分17路搜索、傳訊22人，還在林家中的保險箱查扣來源不明的2300萬元現金，甚至還有點鈔機，並在甘姓前董座辦公室查扣100萬元現金。

林男對於屋內藏有2300萬元現金交代不明，檢廉研判恐不止1間廠商行賄，除先依洗錢罪嫌命林的許姓妻子30萬元交保，另依政府採購法、商業會計法等命該醫材公司劉姓員工15萬元交保。

由於林被控收賄已有一段時間，檢方不排除恐有其他廠商已同樣手法行賄，或除了林外還有其他醫師捲入，認定林建中涉犯貪汙治罪賄賂、財產來源不明等罪嫌，陳、甘涉犯貪汙治罪行賄等，均有逃亡、串證之虞，將3人向法院聲請羈押。