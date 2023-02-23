女拒繳酒駕罰鍰4萬5千元 台南分署查封透天厝立刻繳清

台南43歲張姓女子前年5月間，開車行經安南區安和路三段，經警員酒測超標，台南市交通局裁處4萬5千元後拒繳，移送行政執行署台南分署強制執行，發現她名下有棟2層樓透天厝，函請地政機關查封登記，張女收到公文後見苗頭不對，今天立即攜帶現金到分署將欠款全數繳清。

台南分署表示，今年2月1日收案後，執行人員調查發現，張女名下在台南安南區有1棟2層樓透天厝，為免她將房產過戶，藉以規避執行，立即函請地政機關辦理查封登記，以保全日後強制執行所需。

而張女本月17日收到查封公文後，今天上午11時多，即攜帶現金至台南分署，將欠款4萬5千元全數繳清。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，也應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。

同時提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

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