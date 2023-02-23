「88會館」風波郭哲敏案檢方起訴18人求處重刑 持續追郭的下落

涉及非法地下匯兌案的名模錢帥君男友郭哲敏，因涉嫌線上博弈、地下匯兌、幫助詐欺等罪被新北地檢署通緝在逃，檢方今偵結此案，起訴協助洗錢、綽號「鱸鰻」的林秉文，以及郭哲敏帳房杜韋蓁等18人，並持續追查主嫌郭哲敏等3人下落。

本案引發案外案，高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，被爆曾前往地下匯兌洗錢主嫌郭哲敏開設的私人招待所「八八會館」，高檢署認定黃女無償接受招待，違反檢察官倫理規範，移送檢評會個案評鑑；檢評會日前召開審查會議決議受理，已開啟評鑑程序進入審查。警政署也認定26名警官涉嫌不當接受招待，均懲處、調職。

檢警調查，郭哲敏2018年起參與經營線上博弈，提供博弈遊戲開發、平台建設、靠第三方支付出金等服務，並為了洗淨犯罪所得，指派手下進行地下匯兌業務，由杜韋蓁掌管帳房，期間經手匯兌金額至少27億台幣，不法獲利1億3445萬餘。

有詐騙集團因有洗錢需求找上郭哲敏合作，郭遂又在2020年找上創立必礦科技PG Talk的林秉文合作。林秉文明之郭極有可能是在清洗犯罪所得，且依照規範，PG Talk僅有簽約商家才能在平台上將PG點數直接換成台幣，仍答應郭哲敏的合作請求，特地為郭開通點數兌換台幣或虛擬貨幣的管道，使郭哲敏與詐騙集團成功以此方式將詐騙犯罪所得129萬餘元洗清。