當年嗆「留著辦後事」 縱火撕票重犯逃20年無悔意判無期

男子蔡峯宗覬覦鄰居李文雄繼承龐大遺產，2002年間夥同友人李德榮、吳榮福、巫秋標綁架李文雄的兒子李効旻，向家屬勒贖1500萬，但因贖金談不攏，將他固定在車內後座後縱火活活燒死，巫逃匿20年後落網，僅坦承擄人勒贖，法官認他無悔意，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

台南地院合議庭指出，案發時，巫秋標與吳榮福、李德榮、蔡峯宗在高雄燕巢區四林路工地，確有強取李効旻財物，並脅迫他說出提款卡密碼，再推由吳提領現款，購買物品補給，之後餘款由4人均分。

同時，巫擄人勒贖後，進而與吳、李共同放火故意殺害被害人，經證人即共同被告證述明確。且與法務部法醫研究所鑑定結果被害人是在尚存活時，身體遭到外力所限制，而在車廂內為快速且大的火災所焚燒致死情節一致。

又依台南高分院另案審理時勘驗及囑託汽車公司共同派員會勘結果，也可顯示當時該車除左後窗、右後窗外，其他車窗均開啟約3分之2，巫與李、吳得自開啟的車窗伸入其內丟竹葉及點火。

被害人毫無抵抗能力，巫等人實無潑灑柴油，再點燃樹葉對其嚇唬的必要；更不需為了單純要嚇唬他，大費周章轉進到台南歸仁僻靜處所的必要，可見巫與吳、李具有燒死被害人的故意。

合議庭表示，依李通聯紀錄及勒贖電話錄音內容，巫當時對於被害人父親告以「留著辦後事」，是因被害人父親僅籌措10萬元的金額有所惱怒而烙下狠話，並非僅為恐嚇之意。

且吳於他們放火前將所駕駛的轎車刻意停放在相隔較遠的上坡道處，巫與吳、李見火勢燃燒後也唯恐車輛爆炸而迅速逃離現場，可見巫對於引燃火勢後，預見木造工寮會因此而遭延燒，認巫確同有放火故意。

合議庭審酌，巫於案發時年輕力壯，不務正業，竟公然在光天化日之下，將李以極其粗暴的手段擄走，強盜其身上財物及盜領提款，待向被害人父親勒贖不成，巫與李、吳竟無視於被害人父子求饒，決定對無辜被害人痛下殺手，在荒野郊外，將他以安全帶固定在車內後座，再鋪陳枝葉以潑灑柴油方式，推由李點火將被害人活活燒死在車內，足見被害人於死前受有相當痛苦的折磨，死狀悽慘，同時對於被害人父母造成心裡永遠的痛楚。

巫犯後怯於面對自己所為，逃匿20年，到案僅坦承擄人勒贖犯行，對於故意殺人、加重強盜等犯行均矢口否認，難認有何悔改之意。