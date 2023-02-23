台中第2國民法官案 中籤審判長曾判「統神」有罪、沒收鍵盤

國民法官新制元旦上路後，台中地方法院既1月受理首見業務員殺人案成首例，台中地檢前天偵結、今再移審一起遊民殺人案，確定成中院第2件國民法官案；中院今上午電腦抽籤分案，由刑三庭庭長劉柏駿中籤，劉過去曾判知名電競玩家亞洲統神妨害名譽拘役，並沒收其電腦、鍵盤。

劉柏駿司法官訓練所39期結業，歷任台中地院法官、庭長，2019年調任高等法院台中分院法官，去年從二審回任一審後，現為台中地院刑三庭庭長，同時也擔任國民法官專庭庭長。

劉過去曾審理LOL知名玩家亞洲統神張嘉航公然侮辱案，在網路引起網友熱議，最後劉認為張男用詞不雅、法治觀念淡薄，依公然侮辱等判他拘役40日，緩刑2年，應參加法治教育6場，並認為劉嘉航的電腦主機、螢幕、滑鼠、網路攝影機及耳機都是犯罪工具，均宣告沒收。

而近期台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪，痛毆宋姓男大生案件，目前審理合議庭也由劉柏駿擔任審判長，主嫌張敦量經起訴移審至今6度延押，羈押1年3個多月，全案定3月1日宣判。