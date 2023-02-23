快訊

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

獨／到底誰同意？新竹棒球場去年5月排水測試現積水 7月卻照樣開打

缺蛋危機延燒！雲林斗六西市場有平價白蛋 業者卻搖頭吐現況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中第2國民法官案 中籤審判長曾判「統神」有罪、沒收鍵盤

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民法官新制元旦上路後，台中地方法院既1月受理首見業務員殺人案成首例，台中地檢前天偵結、今再移審一起遊民殺人案，確定成中院第2件國民法官案；中院今上午電腦抽籤分案，由刑三庭庭長劉柏駿中籤，劉過去曾判知名電競玩家亞洲統神妨害名譽拘役，並沒收其電腦、鍵盤。

劉柏駿司法官訓練所39期結業，歷任台中地院法官、庭長，2019年調任高等法院台中分院法官，去年從二審回任一審後，現為台中地院刑三庭庭長，同時也擔任國民法官專庭庭長。

劉過去曾審理LOL知名玩家亞洲統神張嘉航公然侮辱案，在網路引起網友熱議，最後劉認為張男用詞不雅、法治觀念淡薄，依公然侮辱等判他拘役40日，緩刑2年，應參加法治教育6場，並認為劉嘉航的電腦主機、螢幕、滑鼠、網路攝影機及耳機都是犯罪工具，均宣告沒收。

而近期台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪，痛毆宋姓男大生案件，目前審理合議庭也由劉柏駿擔任審判長，主嫌張敦量經起訴移審至今6度延押，羈押1年3個多月，全案定3月1日宣判。

另外，台中地院首見國民法官案件，黃姓業務員被訴殺人罪嫌，台中地院明天也將首度開準備程序庭，因國民法官法規定，準備程序完成後，接下來選任程序才會選出國民法官，最後與職業法官一同進入審判階段。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官 殺人 公然侮辱 統神 瑪莎拉蒂

延伸閱讀

國民法官僅一案 民團有宣傳無成效

影／國民法官實施成效掛零 鄭文龍批政府談司改是空包彈

台中再起訴第2件國民法官案 遊民酒瓶打死人明天移審

國民法官的火盃考驗：自我申告潛藏的實務艱難

相關新聞

才獲優良軍醫！骨科權威家中搜出2300萬涉貪火速遭調職

骨科權威、國軍台中總醫院骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，前天檢、廉搜索在他家中起獲2300萬元現金、點鈔機，懷疑他利用X光機...

連點鈔機都備好？國軍台中總醫院爆貪汙 骨科主任家中搜出2300萬現金

國軍台中總醫院爆發貪汙案，廉政署接獲線報指骨科部主任林建中涉嫌利用儀器採購案，向陳姓廠商、甘姓前總經理收賄，林的許姓妻子...

「88會館」風波郭哲敏案檢方起訴18人求處重刑 持續追郭的下落

涉及非法地下匯兌案的名模錢帥君男友郭哲敏，因涉嫌線上博弈、地下匯兌、幫助詐欺等罪被新北地檢署通緝在逃，檢方今偵結此案，起...

當年嗆「留著辦後事」 縱火撕票重犯逃20年無悔意判無期

男子蔡峯宗覬覦鄰居李文雄繼承龐大遺產，2002年間夥同友人李德榮、吳榮福、巫秋標綁架李文雄的兒子李効旻，向家屬勒贖150...

國軍台中總醫院骨科林建中涉收賄 院方聲明：配合司法調查

國軍台中總醫院骨科部主任林建中涉嫌利用儀器採購貪汙被偵辦，院方今天發布聲明說，目前已將林建中調離現職，相關案情已進入司法...

女拒繳酒駕罰鍰4萬5千元 台南分署查封透天厝立刻繳清

台南43歲張姓女子前年5月間，開車行經安南區安和路三段，經警員酒測超標，台南市交通局裁處4萬5千元後拒繳，移送行政執行署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦