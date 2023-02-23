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空軍中尉未到勤找下屬代簽遭檢舉 4人認罪獲緩起訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

空軍南部地區作戰管制中心鄭姓中尉，因故無法執行營區巡查勤務，竟打電話請3名下屬協助偽簽巡查表，事後又因無法到勤故技重施，遭人匿名檢舉；鄭等涉嫌偽簽的4人被依法移送；此案近日偵結，檢方考量4人都認罪，予緩起訴處分1年，鄭需向國庫支付5萬元，另3名下屬則需各向國庫支付1萬。

據悉，鄭姓中尉擔任巡查人員時，本應依規需負責強化衛哨兵警戒功能，維護營區整體安全等勤務，但鄭因故耽擱，竟三度打電話通知中心並要求林姓中士、杜姓上士及陳姓上兵，替他代簽巡查表。

此案，事後遭人匿名檢舉，經查發現鄭姓中尉分別在去年6月、7月及8月三度找人代簽巡查表，後由高雄憲兵隊移送偵辦。

軍方依據巡查輪值表、個人休請假紀錄表、中心營門人員進出查詢紀錄等證物佐證犯行，警詢、偵查時，鄭、林、杜及陳共4人，也都坦承犯案。

檢方認，鄭姓中尉涉犯陸海空軍刑法擔任警戒職務之人不到勤務所在地罪嫌、教唆偽造公文書等罪；林姓中士、杜姓上士及陳姓上兵犯偽造公文書罪。

考量4人無前科紀錄，也都坦承犯行，也由軍方記申誡或罰勤的處分，予以緩起訴處分1年，鄭需向公庫支付5萬元，並參加2場法治教育；林、杜及陳則需向公庫支付1萬元，並參加1場法治教育。

高雄橋頭地檢署外觀照。記者陳弘逸／攝影
高雄橋頭地檢署外觀照。記者陳弘逸／攝影

空軍 憲兵

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