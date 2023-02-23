連點鈔機都備好？國軍台中總醫院爆貪汙 骨科主任家中搜出2300萬現金

國軍台中總醫院爆發貪汙案，廉政署接獲線報指骨科部主任林建中涉嫌利用儀器採購案，向陳姓廠商、甘姓前總經理收賄，林的許姓妻子也協助隱匿財產，檢、廉21日搜索在林家中起獲2300萬元現金、點鈔機，依貪汙罪收賄、財產來源不明等將林等3人聲押，但法院均交保，檢方已提抗告。

台中地檢指出，林建中2019年至2020年間因辦理醫院儀器採購案，涉嫌向陳姓廠商收賄並有財產來源不明一事，其許姓妻子協助隱匿貪汙所得，另陳姓廠商、甘姓前總經理及劉姓員工也涉嫌行賄、違反政府採購法。

中檢說，全案經廉政署中調組報指揮，指派黑金組檢察官馬鴻驊偵辦，2月21日搜索國軍台中總醫院、業者及相關人住所共17處，訊問包括林建中等22人。

檢方說，當天在林的住所查扣疑似犯罪所得、來源不明現金2300多萬元，另有點鈔機等物，同時也在甘姓前董座辦公室查扣現金100萬元、核銷單據等。

檢方複訊後認為林涉嫌收受賄賂、財產來源不明等罪，陳男、甘男涉嫌違背職務交付賄賂、違反政府採購法、商業會計法等罪，嫌疑重大，有逃亡、湮證、串共之虞，昨向法院聲押。