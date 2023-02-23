北市酒駕8成青壯年且白天居多 交通局分析：宿醉容易忽略

酒（毒）駕新規去年3月31日上路，台北市交通事件裁決所迄今公布20次累犯名單共217人，30歲至50歲的青壯年逾8成，男性占比更達9成8，且白天攔停比例更甚晚間。交通局長謝銘鴻分析，不排除民眾前一天聚會完，隔天以為酒退，結果酒精仍存在，也因此容易忽略宿醉發生。

第20次公告累犯名單25位，1人毒駕3次、4人酒駕3次、19人酒駕2次，其中罰鍰最高36萬元為兩度酒駕拒測的陳永承。

裁決所分析去年5月9日迄今公布的217名累犯樣態，男性為最大宗有212人，年齡層為青壯年居冠，以40至49歲最多有71人、其次是50至59歲54人，機車違規56%高於汽車；警方取締149人都來自外縣市，攔停時段以上午6點至12點最多達43%；酒駕累犯2至3次多達9成。

交通局長謝銘鴻說明，酒駕名單人數沒有下降，是因為初期公告案件數不多，時間拉長，只要再酒駕一次就是累犯，應去追究為何民眾敢嘗試這一次。酒駕罰則不只罰鍰，也要被吊扣牌照，希望民眾能重視其嚴重性。

酒駕罰鍰逾期未繳，裁決所去年移送強制執行386案，總金額約4425萬元，也配合行政執行署各分署查封房屋、土地、汽車等共33案。

一名卓姓男子去年5月四度酒駕拒測，罰鍰72萬元、駕照吊銷、吊扣汽車牌照2年，又因駕照已吊銷，加罰無照駕駛1萬2000元，他逾期未繳遭移送強制執行。裁決所指出，酒駕拒測罰鍰無上限，尤其民眾多以愛車作為接送家人之用，吊扣牌照恐造成生活困擾，盼藉處罰能降低酒駕發生。

北市警局表示，採取3階段防制酒駕作為，事前宣導「酒後不開車，翌日宿醉不上路」，事中強力執法，加強攔檢稽查酒駕易發生路段及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所周邊；事後向上溯源酒駕致人死傷交通事故，追查供酒場所業者是否有勸阻或提供代駕服務等善盡防制酒駕責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康