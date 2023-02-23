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控客人白嫖、叫小姐不付錢率眾毆打 舒壓館三度涉強盜起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市一家按摩舒壓館兼營應召站生意，該店吳姓負責人不滿旗下葉姓小姐上班時間私會國中同學游姓男子閒聊，竟巧立名目，稱游男「叫小姐不付錢」，率張姓店長和徐姓、郭姓2名員工痛毆對方，逼簽14萬元本票才肯放人；桃園地檢署偵辦此案，今天依結夥三人以上強盜取財罪起訴吳男4人。

據查，該舒壓館不是第一次涉強盜案，吳前年5、6月也曾以性侵旗下小姐、欠債不還等名義，率眾毆打客人及旗下小姐，分別逼簽200萬元和20萬元本票，經桃園地院審理，今年1月被依攜帶兇器強盜罪分判7年10月、7年4月徒刑。另外，吳男另有媒介未成年少女坐檯陪酒，此部分也被依5個媒介少年坐檯陪酒罪分判4月徒刑，得易科罰金。

檢方起訴指出，吳男（48歲）前年6月知悉葉女在汽車旅館私會游男後，隨其率張男等人前往旅館，雖然沒有找到游男，但發現對方遺留在房間裡的手機，便透過對方友人告知到舒壓館取回。

吳男等人帶游男到舒壓館取手機時，隨即稱游男叫小姐不付錢，要求對方支付14萬元當作賠償，後來見對方不從，隨即以徒手、球棒等方式痛毆，甚至拿出開山刀在對方面前揮舞，恫稱「下次就拿真槍」、「我們會去找你家人」等語，待對方簽下14萬元本票才放人。

事發後，游男不甘屈辱，數日後也率眾報復，衝突事件擴大引警方關注，強盜情事才一一曝光；偵訊時，吳男等人否認犯行，辯稱游男欠錢，自願簽下本票，說法未被採信。

檢方調查，游男為取遺失手機前往舒壓館，被10多人包圍攻擊恐嚇，一般人在此情形之下，以難再有意思決定自由的空間，游男事發當時應已達不可抗拒程度，因此依強盜取財罪起訴。

桃園某舒壓館負責人及員工上個月因逼客人、小姐簽本票判刑，今天又因類似案件再被桃園地檢署起訴。記者陳俊智／攝影
桃園某舒壓館負責人及員工上個月因逼客人、小姐簽本票判刑，今天又因類似案件再被桃園地檢署起訴。記者陳俊智／攝影

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